El futbolista Rodrigo Cuba decidió demandar por segunda vez a su exesposa Melissa Paredes. En esta ocasión, fue por presunta violencia psicológica.

La nueva demanda del jugador del Sport Boys se conoce luego de que la modelo Melissa Paredes también denunció a su exsuegra Ysmena Piedra por este mismo delito en agravio de su hija.

¿Por qué demandó Rodrigo Cuba a Melissa?

Según expuso el programa “Amor y fuego”, Rodrigo Cuba habría decidido reformular su denuncia por chantaje y extorsión contra Melissa Paredes, que fue archivada por el Ministerio Público . Ahora, el futbolista acusa a su expareja de presunta violencia psicológica.

El delito se habría dado porque la modelo dejó entrever que él habría dañado la indemnidad sexual de su menor hija.

“El día 13 de junio, la demandada, creo yo, llegó al nivel máximo de la violencia y el maltrato psicológico. A la 1.05 de la madrugada recibí una llamada de la Sra. Paredes para denunciarme y señalarme de haber realizado actos contra la indemnidad sexual de nuestra hija”, se lee en el documento.

‘Gato’ Cuba acusa a Melissa de querer quedarse con su hija

En su demanda, Rodrigo Cuba también recalca que siempre ha sido “un padre presente” en la crianza de su primogénita y que lo único que ha hecho es cuidar a su pequeña. En ese sentido, dejó entrever que el propósito de Melissa Paredes es quedarse con la tenencia de la menor.

“En la madrugada del día 13, solo he sufrido, me he aterrado de que la demandada sea capaz de decir una aberración como la ya manifestada; y todo eso para llegar a un fin: la variación de la tenencia. ¿Qué haría una madre con la declaración de su hija? Creerle y denunciar. La demandada no lo hizo porque sabe que esto no es verdad”, indica.