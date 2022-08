Melissa estaría llevando terapia psicológica a pedido de autoridades, según “Amor y fuego”

Melissa Paredes reapareció públicamente en medio de las investigaciones por la reciente demanda por violencia psicológica que interpuso a la madre de Rodrigo Cuba, Ysmena Piedra, a causa de no dejar que se comunique con su menor hija.

Ante la acusación legal hacia su madre, el futbolista no se quedó atrás y contraatacó. Demandó a Melissa por la misma razón. Cuba reformuló su denuncia por chantaje y extorsión contra la actriz, la misma que fue archivada por la Fiscalía.

Melissa Paredes estaría llevando terapia psicológica

Asimismo, “Amor y fuego” dio a conocer que la modelo estaría llevando terapia psicológica a pedido de las justicia tras las investigaciones que pesan en su contra. Así se evidenció en un documento emitido por el programa de espectáculos.

Melissa Paredes tiene prohibido declarar a la prensa

Además, el programa liderado por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre se comunicó con la ex chica reality para poder conocer más detalles sobre la acción judicial que inició contra la madre de Rodrigo Cuba.

“Nos enteramos que habías puesto una denuncia en contra de la mamá de Rodrigo”, dijo una reportera. A lo que Melissa refirió: “Disculpa, la verdad no quiero hablar del tema. Estaba esperando una llamada. Me gustaría poder conversar contigo, pero no puedo, perdóname (...). No puedo hablar nada porque lo tengo prohibido , entonces nada, te mando un abrazo”, fue la escueta declaración de la intérprete.