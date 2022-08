Kukuli Morante fue la elegida para dar vida a la Gladys en “Al fondo hay sitio”. A lo largo de los años, la actriz cautivó con su simpatía y así logró que su personaje se convirtiera en uno de los favoritos de la serie de televisión. Sin embargo, antes de dedicarse por completo al arte, la intérprete estudió una carrera profesional de la que pocos sabían. Conoce aquí de cuál se trata y por qué no se dedica a ella.

¿Qué estudió Kukuli Morante de Al fondo hay sitio?

En una entrevista para el canal de YouTube de ChiquiWilo, Kukuli Morante contó que cursó satisfactoriamente la carrera de Derecho , por lo que cuenta con el grado de bachiller. Además, refirió que, en algunas ocasiones, sus conocimientos legales le han servido para poder sobrellevar algunos casos.

“Me puedo defender al menos, me han pasado algunos casos y felizmente he sabido leer las cartas notariales... sí, claro (recibió cartas notariales), pero no como Kukuli, sino como persona jurídica, representante de mi edificio”, explicó.

¿Por qué no ejerce su carrera?

Kukuli Morante reveló adicionalmente que, si bien toda su vida soñó con ser actriz, primero tuvo que relegarse al hecho de estudiar para ser abogada debido a que su familia temía que no pudiese vivir del arte.

En ese sentido, detalló: “Nunca me gustó ser abogada. Inicié a ser actuación porque siempre me ha gustado ser actriz... yo quería ser actriz, estudié derecho porque mi mamá y toda mi familia me pidieron que estudiara algo normal, algo con lo que puedas vivir, realmente estoy viviendo de la actuación”.

¿A qué se dedica Kukulí Morante en la actualidad?

Actualmente, Kukuli Morante se desempeña como actriz, animadora y profesora de teatro. La joven aprovecha sus redes sociales para promocionar sus diferentes actividades laborales.

Por otro lado, la artista, quien cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, divide sus días entre el trabajo y el cuidado de su pequeño hijo.