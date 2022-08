Nicole Zignago revela que no quiso la ayuda de Gian Marco: “Le dije que tomemos distancia”

Nicole Zignago, la hija de Gian Marco, brindó una entrevista en la que habló de la relación artística que mantiene con su padre. La joven cantante reveló que no quiso recibir ayuda de parte de él para hacerse un nombre en la industria musical y que los logros que ha alcanzado son gracias a su propio trabajo.

¿Qué dijo Nicole Zignago sobre Gian Marco?

La artista aseguró que incluso, en una ocasión, conversó sobre este tema con el intérprete de “Canción de amor”. En dicha charla, le pidió que se mantenga distanciado de sus proyectos musicales, debido a que también ambos se dedican a diferentes géneros.

“Lo digo con toda honestidad, todo ha sido a punto de mi chamba. Adoro inmensamente a mi papá, ha sido un papá excepcional y lo admiro mucho como profesional también, pero a la hora de decidir dedicarme a esto, me senté y le dije: ‘Papá, tomemos distancia en esta relación artista/artista’. Yo quería que fuese así. Hasta donde él puede, me cuida”, expresó Nicole Zignago para el canal de YouTube del periodista Carlos Orozco.

Nicole Zignago agradece a Gian Marco

Sin embargo, la artista de 26 años le agradeció a su padre por dejarla hacer su carrera musical por sí misma y reafirmó que se esforzó mucho para convertirse en cantante.

“Él me ha soltado muchísimo y se lo agradezco mucho porque es la forma en la que yo quería hacer mi carrera. Además, hago música completamente diferente , me junto con gente que hace otro tipo de música . Estoy muy feliz de la carrera que he estado haciendo y del camino que he estado formando, que ha sido a punta de puro trabajo mío ”, aseveró.

“Yo he aprendido mucho, habiendo crecido viéndolo a él. Son muchas lecciones de vida, de que sí y que no”, agregó la intérprete de “7 letras”.