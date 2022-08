Melissa Paredes: ¿cuáles fueron los motivos por los que denunció a la madre de Rodrigo Cuba?

Melissa Paredes tenía una buena relación con la mamá de Rodrigo Cuba, Ysmena Piedra, cuando era pareja de su hijo. Sin embargo, ahora están enfrentadas en un escándalo mediático. La actriz denunció por violencia psicológica a la señora y con ello, marcó el comienzo de una guerra entre ambas familias, la cual parece de nunca acabar en los tribunales.

El programa “Amor y fuego” reveló el parte policial en el que Melissa Paredes asegura que la mamá de ‘Gato’ Cuba le prohíbe ver a su pequeña hija, quien está cargo de su abuela paterna. Pero hay más detalles detrás de su argumento. En esta nota te lo contamos.

Los motivos de Melissa Paredes

No solo le prohibiría verla, sino que también no puede hablar con la menor. Recordemos que la orden del Poder Judicial solo advierte que exista un alejamiento con un mínimo de 100 metros de distancia. Mientras que la comunicación entre madre e hija sí está permitida , por lo que la mamá de Rodrigo Cuba estaría incumpliendo con ese mandato.

“Si bien es cierto que existen medidas de protección por el Octavo Juzgado de Lima, no existe ningún tipo de impedimento de comunicación y, a pesar de las insistencias, esta niega que se comunique con su menor hija, aislándola de la madre, lo que le afecta psicológicamente a ella y a su hija”, se lee en el argumento de Melissa Paredes.

Además de no poder ver ni hablar con su hija, la actriz de “Dos hermanas” aseguró que los miembros de su familia tampoco logran comunicarse con Ysmena Piedra. Al parecer, su exsuegra habría cortado todo contacto con quienes están relacionados con ella.

“La conducta de la denunciada no es solo con la madre, sino con toda la familia materna que desea saber la situación y bienestar de la menor”, aseveró.

Melissa Paredes vivió en casa de la mamá de Rodrigo Cuba

Poco antes de ser impedida de acercarse a su hija, Melissa Paredes pernoctó en la casa de la mamá de Rodrigo Cuba por algunas noches debido a que tenía que ayudar a su heredera a que se adapte a esa nueva forma de vida. El programa “Magaly TV, la firme” difundió imágenes de la exchica reality en la residencia de su exsuegra.

¿Qué le respondió la mamá de Rodrigo Cuba a Melissa Paredes?

La mamá de Rodrigo Cuba respondió a Melissa Paredes a través de una resolución construida por su defensa.