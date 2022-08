Francy Pezo, conocida por haber interpretado a Porfiria en “De vuelta al barrio”, recurrió a sus redes sociales para hacer de conocimiento público que fue víctima de tocamientos indebidos. Mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, la joven actriz reveló que aún se encontraba muy afectada por lo ocurrido, pero refirió que de todas maneras necesitaba denunciar el hecho.

Actriz de "De vuelta al barrio" denuncia tocamientos indebidos. Foto: Francy Pezo/ Instagram

La denuncia de actriz de “De vuelta al barrio”

“Hola, me llamo Francy Pezo, este video es video es muy importante para mí porque quiero compartirles algo, una situación no bonita, pero no me voy a quedar callada . Si no me conoces, yo soy actriz, muchos saben de mí porque yo interpreté al personaje de Porfiria de la serie ‘De vuelta al Barrio’, la hermanita de Oliverio”, manifestó.

“Quiero compartirles algo que quería guardármelo, pero dije ‘no’. Me cuesta mucho hacer este video, ya ha pasado casi una semana de lo que ha pasado, y ahora me encuentro más calmada, más tranquila; pero cuando me acuerdo de la situación en la que yo estaba, me entra un tipo de frustración, de rabia, ansiedad, cólera ”, añadió Francy Pezo en el video que publicó en su Instagram.

Francy Pezo agradece apoyo de sus fans

Poco después de hacer la denuncia, la actriz de “De vuelta al barrio” compartió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje agradeciendo a sus fans por el apoyo que le han brindado a través del ciberespacio.

“Estoy eternamente agradecida con cada uno de ustedes... lo aprecio de todo corazón. He leído sus mensajes y sé que muchos han pasado lo mismo y algunos por miedo callaron. No hay que tener miedo. Recuerden que compartir esas cosas es pensar en los demás y ayudar a otros, y quería decirles que estoy tranquila. Una vez más, gracias por su apoyo. Los quiero mucho”, expresó.

Actriz de "De vuelta al barrio" agradece a sus fans por el apoyo. Foto: Francy Pezo/ Instagram

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados)