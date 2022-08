Ale Fuller no tendría problema en volver a trabajar con Flavia Laos: “Mi carrera es primero”

Alessandra Fuller ha participado en numerosas producciones nacionales a lo largo de su carrera como actriz. Ahora debutará por primera vez como productora ejecutiva de la cinta “Entre nosotros”, la cual iniciará su rodaje el próximo 9 de agosto en el país. Esta nueva faceta es una gran oportunidad para la actriz, ya que supondrá un trabajo diferente al que venía ejerciendo hasta ahora.

A pesar de sus escalas en su carrera artística, la intérprete continúa siendo recordada por su papel en “Ven, baila, quinceñera”, en la que compartió elenco con Flavia Laos, Mayra Goñi y con quien forjó cálidos vínculos amicales que pronto se vieron quebrados por un problema que involucraba a Pablo Heredia, la expareja de Fuller.

¿Ale Fuller volverá a actuar con Flavia Laos o con su ex?

Nunca se llegó a conocer la razón del conflicto que tuvo origen años atrás porque Alessandra prefirió no especificar qué había pasado para “no generar más ruido ni exponer a nadie más”. Sin embargo, la actriz reconoció estar orgullosa por la postura que mostró frente al problema.

“Me siento orgullosa de haberlo manejado así a tan temprana edad. Yo era muy joven, fue hace cuatro años. Estoy orgullosa de la Ale de ese momento”, declaró la actriz a Infobae.

Además, sobre la posibilidad de volver a trabajar con Flavia Laos y su exenamorado Pablo Heredia, la protagonista de “Sugar en aprietos” señaló lo siguiente:

“No tengo ningún problema. Yo trabajo con los compañeros que me toquen y llevo adelante los proyectos. Amo tanto mi profesión, que no permitiría que nada interfiera con ello ni mi desempeño como actriz y profesional. Soy y seguiré siendo fiel a ello. Mi carrera de actriz es siempre primero porque eso me hace feliz”, declaró Ale Fuller.

Ale Fuller contó que sufrió mucho al alejarse de Flavia Laos. Foto: composición LR/Instagram/Ale Fuller/Flavia Laos

¿Ale Fuller frecuenta a Flavia Laos?

En otro momento, la actriz de “Ven, baila, quinceañera” expresó con cuál de las amistades que hizo en la serie continúa manteniendo comunicación.

Para sorpresa de muchos, Alessandra señaló que dentro de las entrañables amistades que hizo en la serie están Andrés Vilchéz, Katia Condos y Leslie Stewart. “Los respeto muchísimo”, agregó.