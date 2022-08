Zully Pinchi acepta ir al set de Magaly Medina, pero ella le advierte: “No te tendría paciencia”

Zully Pinchi presentó su libro “Pionono de vitrina” en la Feria Internacional del Libro de Lima y brindó una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”. En un momento, la excandidata al Congreso reveló que estaría dispuesta a sentarse cara a cara con la conductora Magaly Medina si ella la invita a su set de televisión, incluso la llenó de elogios.

¿Qué dijo Zully Pinchi sobre Magaly Medina?

“Le tengo mucho cariño y respeto, vivimos en un estado de derecho y en un Gobierno democrático, a mí me agrada como mujer, es muy fuerte, la admiro porque brilla con luz propia“, expresó la abogada, vinculada sentimentalmente con el expresidente Martín Vizcarra, sobre la figura de ATV.

La respuesta de Magaly Medina a Zully Pinchi

Sin embargo, la presentadora de ATV lanzó una dura crítica contra el libro de Zully Pinchi. Calificó de ‘ridiculez’ el poema que presentó en la FIL y aseguró, de manera irónica, que ahora se cree una poetisa.

“¿Cuál es su mérito? Ahora se cree la poeta del Perú, hay tantas poetisas tan buenas (...) ¿Qué es esto?, me estaba dando risa. Aprecio el arte y la literatura, pero no me quieran vender esto como poesía. Como es este país, celebramos a esta mujer que no tiene mérito. Ella dice que hizo gira por todo España. ¿Quién se había enterado? ¡Ay, por favor! Con estas ridiculeces (por su poemario). El público de España es culto también ”, aseveró la conductora de televisión.

Luego, afirmó que no soportaría entrevistar a Zully Pinchi. “Dice que quiere venir al programa, pero no. Yo no le tendría paciencia, la boto en ‘one’. Luego no me responde”, sostuvo.

“Ella se cree una celebridad, pero ella no sabe que así se creó a Shirley Cherres y a ‘La amiga de todos’, ese tipo de celebridad es Zully Pinchi, pero ella aún no lo ha descubierto. Que alguien la aterrice”, finalizó.