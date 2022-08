La vez que Leysi Suárez posó desnuda con la bandera peruana y le llovieron los contratos

Leysi Suárez tiene una larga trayectoria en la industria del modelaje, la cual comenzó a sus cortos 20 años de edad. Sus primeros trabajos iniciaron cuando era una de las figuras en Alma Bella, pero en el año 2008 se le presentó una oportunidad que la llevaría a la fama a nivel nacional e internacional, e incluso gracias a ese trabajo le lloverían contratos con personas de alto nivel económico.

Como se sabe, Leysi Suárez es una de las figuras de la farándula que en el pasado han ocupado varias portadas de revistas y periódicos. Uno de los acontecimientos más polémicos que protagonizó, y el que la colocó bajo los reflectores, fue la sesión fotográfica encima de la bandera peruana para Fiestas Patrias. En esta nota, recapitula cómo fue el escándalo que también involucró a varias figuras políticas.

¿Cómo la contrataron para posar con la bandera peruana?

Leysi Suárez estuvo presente en el programa virtual de Shirley Arica “Entre tragos”, en el que reveló varios detalles de su vida. Durante esta conversación, la modelo recapituló el escándalo con la bandera peruana y el juicio que provocó su sensual fotografía.

“Conozco a Mauricio Diez Canseco y a Daysi Ontaneda, y me dicen que tengo que hacer unas fotos. Me dijeron que me ponga un vestuario para hacer las fotos (…). Jamás en mi vida me imaginé que era faltar el respeto. Me pagaron porque era la imagen de la revista. Fui la primera tapa”, manifestó al iniciar.

El juicio de Leysi Suárez por posar con la bandera peruana

Luego de que la revista “D’ Farándula” publicara esta fotografía en la portada, los comentarios a favor y en contra de Leysi Suárez no se hicieron esperar. Los medios de comunicación hablaron sobre el tema e incluso los políticos se aliaron y el Ministerio de Defensa la denunció por un delito tipificado por el Código Penal esperando que la castiguen con cuatro años de prisión.

Personajes como Ántero Flores-Aráoz y la exministra Rosario Fernández se opusieron drásticamente a esta imagen y declararon en contra de la antigua voz de Alma Bella.

El Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que expresó su rechazo total a la propuesta gráfica de la revista: “Es una acción irrespetuosa y un vejamen a los símbolos patrios, que no pueden quedar impunes y que han generado la indignación de la colectividad que siente, sobre todo en estos días patrios, lo que significa el Perú y sus símbolos”.

Sin embargo, Leysi Suárez, en su momento, se mostró reacia y firme con su posición frente a los hechos. Ella no consideraba que la mencionada fotografía fuese una ofensa a la patria y, por el contrario, amenazaba con publicar nuevas tomas con la bandera peruana. “Amo al Perú y lo demuestro en cuerpo y alma”, expresó.

Leysi Suárez no consideró que sus fotos fuera una falta de respeto al Perú. Foto: captura de Canal N

Esta polémica sucedió durante el gobierno de Alan García y, debido a la importancia que los medios de comunicación y los políticos le dieron a las fotos de Leysi Suárez, la población rumoreaba sobre una ‘cortina de humo’ para ocultar la desaprobación que tenía el expresidente, ya que esta superaba el 70% en sus primeros dos años de gestión.

Leysi Suárez se arrepintió de las fotografías

El juicio duró tres meses y la bailarina no recibió ningún castigo por parte del Ministerio Público. Por el contrario, luego de todo lo ocurrido, Leysi Suárez le pidió disculpas públicas a Ántero Flores Aráoz, el ministro de Defensa en ese entonces. Este la recibió en su oficina y ambos mantuvieron una conversación tranquila.

Leysi Suárez y Ántero Flores Aráoz mantienen una conversación tras escándalo con la bandera peruana. Foto: captura de Panorama

Al salir de la sede del Ministerio Público, ella expresó: “Quisiera hacer un llamado a las personas que se sintieron ofendidas en algún momento por alguna publicación, pero hay que seguir trabajando”. Asimismo, mostró su desacuerdo con quienes dijeron que ella se ocultó de la justicia: “Hasta el día de ayer estuve trabajando en la provincia de Santiago de Chuco, a 14 horas de Lima y llegando a Trujillo (La Libertad)”.

Escándalo le generó nuevas propuestas laborales

Según lo mencionado en el canal de YouTube de Shirley Arica, la fotografía con la bandera le generó a Leysi Suárez más reconocimiento en el mundo del modelaje.