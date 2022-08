Julio ‘Coyote’ Rivera vuelve a acaparar los titulares en la farándula y es que se ha convertido en protagonista del nuevo ampay de Magaly Medina. El lunes 1 de agosto, ante la expectativa del público, la conductora reapareció en su programa y emitió las imágenes en las que el hermano de Paolo Guerrero baila y besa a una mujer que no es su esposa en un karaoke de Miraflores.

“Era un karaoke, bien caleta. Debe ser apto para tramposos”, comentó de manera sarcástica la ‘Urraca’, quien además recalcó “Hasta donde sabíamos, tenía un casi matrimonio perfecto, una familia muy unida”.

La difusión de las imágenes presentadas en “Magaly TV, la firme” provocó todo un alboroto en la farándula peruana, sobre todo después de los dos ampays en los que fue captado el ‘Chorri’ Palacios.

Como se sabe, el ‘Coyote’ Rivera aún se encuentra casado con Lorena Cárdenas Catasus, quien aún no se ha pronunciado sobre esta reciente controversia.

¿Qué dijo el ‘Coyote‘ Rivera tras su ampay?

En comunicación telefónica con el programa de farándula “Amor y fuego”, el ‘Coyote’ Rivera salió a defenderse. El exfutbolista mencionó que solo salió a divertirse con algunas de sus amistades.

“Yo me he ido a un karaoke, realmente yo no puedo tomar (porque) tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar, con dos amigas, es cierto”, manifestó.

Esposa del ‘Coyote’ Rivera confirma separación

Con el semblante bastante tranquilo, Lorena Cárdenas reveló en vivo que su matrimonio con Julio ‘Coyote’ Rivera se terminó a principios del 2022. Además, aseguró que lleva una relación cordial con el exfutbolista por el bien de sus hijos.

“Julio y yo nos hemos separados a principio de año, pero tenemos una buena relación, por la tranquilidad de nuestras hijas. Creo que nuestros problemas los podemos solucionar en casa. Trabajamos juntos. Quiero mucho a su familia y viceversa. Creo que hay que respetar por el bien de los menores”, acotó Cardenas para “En boca de todos”.