La vez que Gisela Valcárcel discutió con Los Prisioneros porque no cantaron en su set

Gisela Valcárcel es una reconocida conductora del Perú por sus diferentes formatos de entretenimiento. Durante su carrera artística ha presentado diferentes programas de televisión, en los que ha recibido invitados nacionales e internacionales. Sin embargo, un hecho anecdótico con un grupo de rock chileno quedó grabado en los televidentes de aquel entonces.

La popular ‘Señito’ vivió un tenso momento con el vocalista principal de Los Prisioneros, Jorge González, porque este se mantuvo firme en su decisión de no cantar en el set de Global Televisión. Te contamos qué hizo la mamá de Ethel Pozo ante la negativa del intérprete de “Tren al sur”.

¿Por qué Jorge González se negó a cantar en set de TV?

En 1998, la figura nacional condujo el espacio “Gisela contigo” por la señal de Global Televisión, el cual seguía la misma línea que “Aló Gisela” y llegaba a todos los hogares peruanos en el horario del mediodía.

En octubre de ese mismo año, el programa anunció la presencia de la banda de rock en el set de televisión. Gisela Valcárcel y el público se mostraron emocionados al ver a todos los integrantes de Los Prisioneros.

Durante la entrevista, la presentadora le pidió a Jorge González, vocalista principal de la agrupación, entonar una de sus canciones; sin embargo, el chileno se rehusó a cumplir ese deseo, ya que solo asistió para la entrevista, pero no para cantar.

“No hay ninguna descoordinación. Nuestro mánager habló claramente de que veníamos (al set de Gisela Valcárcel) a una entrevista, porque no tenemos los equipos ni tampoco hacemos playback en la televisión (…). No hemos preparado nada”, dijo el chileno.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel ante la negativa de Los Prisioneros?

La presentadora no se quedó con los brazos cruzados y se dirigió al público para que también se sume al pedido, pero los artistas terminaron siendo pifiados por los asistentes. Ante ello, Gisela Valcárcel emitió un comentario por el desaire.

“Cuando uno conduce un programa en vivo, pueden pasar estas cosas. Me da mucha lástima que esto haya ocurrido (…). Yo no creo que esté bien que le pidamos a Los Prisioneros que canten. Los Prisioneros no quieren cantar. Van a respetar un convenio que desconozco. Les pido disculpas (al público)”, expresó.

En 1998, Los Prisioneros se presentaron en el programa de Gisela Valcárcel. Foto: captura de YouTube/Massielchirnosd

¿Gisela Valcárcel echó a Los Prisioneros de su set?

Al ver que la banda de rock no cambió de opinión a pesar de la insistencia de los presentes, Gisela Valcárcel lanzó un duro comentario a Los Prisionero al compararlos con otros artistas.

“No existe una agrupación, ni peruana ni extranjera, que alguna vez se haya negado a lanzar voz en vivo. Si la idea de Los Prisioneros es no cantar, yo la respeto. Les agradezco haber pasado por mi estudio, pero indudablemente no les voy a pedir que canten. Para mí, Los Prisioneros es cosa del pasado”, señaló.