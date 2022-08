Julio ‘Coyote’ Rivera fue captado besando a una mujer que no era Lorena Cárdenas, su esposa desde hace 12 años. “Magaly TV, la firme” difundió este 1 de agosto imágenes del exfutbolista, muy cariñoso con la fémina, en un karaoke de Miraflores.

Tras la emisión del ampay, la pareja del hermano de Paolo Guerrero compartió un mensaje de reflexión en sus historias de Instagram. En el texto, describe la fortaleza que uno debe tener para afrontar los problemas.

“Para todo aquel que esté luchando: eres más fuerte que cualquier examen, angustia, problema financiero, y cualquier batalla que estés enfrentando. Mantén tu cabeza en alto. Todo estará bien pronto”, se lee en el cuadro.

Mensaje de Lorena Cárdenas. Foto: captura/Instagram

¿‘Coyote’ Rivera y su esposa pasan por crisis matrimonial?

El reportaje que presentó Magaly Medina muestra también a Lorena Cárdenas yéndose de juerga días después de que su esposo bailara y besara a la misteriosa mujer.

En las imágenes, se la aparece disfrutando de una noche de tragos y música al lado de amistades. La joven coreaba temas de desamor, lo cual evidenciaría una crisis en su matrimonio con el hijo de Doña Peta.

Tras divertirse en la discoteca de Miraflores, se fue sola a su casa de Chorrillos. Por el momento, no ha dado declaraciones sobre su relación con el ‘Coyote’.

‘Coyote’ Rivera se pronuncia tras ampay

“Amor y fuego” contactó al exfutbolista tras el ampay con otra mujer. El deportista aclaró que salió con dos amigas y evitó tomar alcohol por su rehabilitación del cáncer.

“Yo me he ido a un karaoke. Realmente yo no puedo tomar (porque) tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar, con dos amigas, es cierto”, señaló en la conversación telefónica que mantuvo con el programa de Willax.