Erika Villalobos confirmó que estuvo de viaje en EE. UU. con sus hijos

La destacada actriz de teatro y televisión Erika Villalobos confirmó en sus redes sociales que estuvo de viaje junto con los hijos que tiene en común con Aldo Miyashiro. Si bien en sus historias no se ve al padre de sus descendientes, el programa “Amor y fuego” reveló que tanto él como Erika se encontraban con ellos en los Estados Unidos.

Aldo Miyashiro también comentó sobre la posibilidad de reconciliarse con Érika Villalobos. Foto: composición LR/ Instagram

Ampay con Fiorella estaría en el pasado

Todo parece indicar que Villalobos quiere restablecer la relación familiar con el presentador del programa “La banda del Chino”, de América TV, y que habrían dejado atrás el ampay difundido a través de “Magaly TV, la firme” en el mes de abril del presente año. En ese entonces, se vio al actor junto con la modelo Fiorella Retiz.

"Amor y fuego" informó de viaje entre Érika Villalobos y Aldo Miyashiro. Foto: composición LR / captura de Willax / Instagram / villaloboserika

“Mamá, hijos”, “Mis hijos”, “Familia”, “Viaje familiar”, escribió la artista en una historia de su cuenta oficial de Instagram. El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre mostró no solo imágenes, sino también registros migratorios que revelan que tanto Miyashiro como Villalobos salieron y entraron al país en el mismo día y a la misma hora.

Miyashiro: “Me siento un poco mejor”

El actor y exprotagonista de series como “Lobos de mar”, “La gran sangre” y “Misterio”, ha expresado anteriormente en una entrevista con El Popular que “se siente mejor” tras el ampay con Fiorella Retiz, ya que se encuentra viviendo solo y con nuevos trabajos, como la obra de teatro “Los vecinos de arriba”.

Aldo Miyashiro regresó a los escenarios tras el ampay. Foto: composición LR/capturas de América TV

“Si yo estuve mal en ese tiempo no es porque 100 personas me insultaron por una red social, sino porque lastimé a alguien que yo quiero, esa es la forma que yo he tenido que tomar para poder rehacer mi vida para trabajar y poder estar con mis hijos (...) Estoy viviendo solo, necesito hacer otras cosas”, aclaró el también comunicador.