Dalia responde a críticas de Magaly por su show: “Conmigo fue muy dura y no con Shirley Cherres”

La modelo Dalia Durán dio una entrevista a El Popular, en la que habló sobre su actividad estas últimas dos semanas y las críticas que recibió por su debut en los escenarios. En específico, Magaly Medina tuvo fuertes cuestionamientos sobre la cubana, quien calificó su show como una presentación “de dos soles” y le recomendó dedicarse a otra cosa.

Dalia Durán no entiende las críticas de Magaly

A la expareja de John Kelvin le pareció extraña la opinión de la conductora de “Magaly TV, la firme”. “Entiendo su trabajo, aunque se me hace raro que conmigo fue muy dura y no con Shirley Cherres, que no cantó ni bailó en su set”, declaró la modelo en conversación con El Popular.

“Magaly siempre me apoyó y seguro cuando estemos frente a frente no dirá todo eso. La vida me enseñó a ser fuerte, a no bajar la cabeza, sino todo lo contrario”, aseguró Dalia Durán. De esta manera, la cubana demuestra que no le han afectado estos cuestionamientos a su performance. “A mí las críticas me hacen más fuerte, estoy curtida, he recibido tantos ataques en este tiempo”, dijo.

"Las críticas me hacen más fuerte", dice la modelo cubana. Foto: Dalia Durán/Instagram

¿Qué estuvo haciendo Dalia Durán las últimas dos semanas?

Durante los últimos días, la cubana no aparecía en el ojo público. Muchos afirmaban que era por su desastroso debut en los escenarios. Dalia Durán descartó esto último y afirmó que estaba enferma. “Es sencillo, estuve muy mal de salud, tirada en mi cama dos semanas a punta de medicinas”, reveló a El Popular.

“Soy una mujer hecha y derecha, que tiene claro lo que quiere en la vida, y es sacar adelante a mis cinco hijos. No tengo por qué esconderme, ni nada por el estilo”, agregó.