El exfutbolista ‘Coyote’ Rivera se defendió tras los comentarios recibidos luego de emitirse su ampay el 1 de agosto. Magaly Medina presentó imágenes del hermano de Paolo Guerrero en un karaoke, en compañía de una mujer que no era su esposa, a quien besó en más de una ocasión.

En las imágenes, se ve al deportista tomando unos tragos con la misteriosa persona. Luego, se disponen a bailar juntos muy apegados, para finalmente besarse en los labios.

'Coyote' Rivera le habría sido infiel a su esposa. Foto: composición LR/captura "Magaly TV, la firme"

“Amor y fuego” se comunicó con el empresario para que pueda dar declaraciones del caso. El ‘Coyote’ aclaró que estuvo con amigas en el establecimiento nocturno de Miraflores.

“Yo me he ido a un karaoke, realmente yo no puedo tomar (porque) tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar, con dos amigas, es cierto ”, se le escucha decir al exfutbolista.

Exnovia del ‘Coyote’ revela romance oculto

En el mismo avance del programa de Willax, Julia, la expareja del ‘Coyote’ Rivera, reapareció y dio su versión del romance secreto que tuvieron. Ella señaló que tiene dudas sobre si él le fue infiel en el pasado.

“Sí, (he tenido una relación con él). Lamentablemente, desde hace poco más de un año. A Julio no lo veo hace tres semanas, pero ahora yo no sé cuánto tiempo ha estado saliendo con esta mujer, conmigo y a la vez también ha estado con la esposa”, agregó.

Esposa del ‘Coyote’ Rivera salió a juerguear tras ampay

Las imágenes del ‘Coyote’ Rivera captadas por “Magaly TV, la firme” datan del 23 de julio. Según el reportaje de ATV, su esposa salió a juerguear con unos amigos el 29 de julio.

Se detalla que ella acudió a un local nocturno de La Victoria y cantó temas de desamor. En la madrugada del día siguiente, se fue sola a su casa de Chorrillos.