Julio ‘Coyote’ Rivera está en boca de todos. Luego de que Magaly Medina difundiera, en su programa de televisión, un nuevo ampay en el que este aparecía besando a una misteriosa mujer que no era su esposa, surgieron diversas interrogantes entre sus seguidores, entre ellas: ¿quién es la esposa del exfutbolista? Por eso, aquí te contamos todo acerca de Lorena Cárdenas Catasus.

¿Quién es Lorena Cárdenas?

Lorena Cárdenas Catasus tiene 42 años y es la actual esposa del ‘Coyote’ Rivera, padre de sus hijos. La pareja contrajo matrimonio civil y religioso el 21 de febrero del 2009, por lo que ya llevan 13 años de casados.

La cuñada de Paolo Guerrero se convirtió en una de las nueras favoritas de doña Peta y llegó a formar una gran amistad con Alondra García Miró, expareja del ‘Depredador’. Así lo demuestran diversas fotos en las redes sociales.

Lorena Cárdenas junto a su esposo, Julio 'Coyote' Rivera. Foto: Lorena Cárdenas/Instagram

El ampay de Julio ‘Coyote’ Rivera

En el ampay que se presentó el 1 de agosto durante la transmisión de “Magaly TV, la firme”, se puede ver a Julio ‘Coyote’ Rivera bailando alegremente y, luego, besando a una mujer en un karaoke de Miraflores. “Hasta donde sabíamos, tenía un casi matrimonio perfecto, una familia muy unida”, comentó la conductora de ATV.

Estas imágenes revelarían que el exjugador le habría sido infiel a su cónyuge. Sin embargo, aún no se ha aclarado si ambos continúan teniendo una relación sentimental.

‘Coyote’ Rivera se pronuncia tras ampay

Tras el escándalo desatado a raíz de su ampay, el ‘Coyote’ Rivera decidió romper su silencio. El exfutbolista se comunicó vía telefónica con el programa “Amor y fuego” y dio sus descargos respecto a lo ocurrido.

“Yo me he ido a un karaoke, realmente yo no puedo tomar (porque) tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar, con dos amigas, es cierto”, sentenció el exfutbolista.

El último mensaje de Lorena Cárdenas al ‘Coyote’ antes del ampay

El 7 de julio del 2021, Lorena Cárdenas le escribió un romántico mensaje a Julio ‘Coyote’ Rivera a través de Instagram. Aquella fue la última dedicatoria que le hizo a su esposo antes del reciente ampay que sacó Magaly Medina.

“Mi esposo, mi compañero, mi amigo, mi media naranja. Amor, me da tanta felicidad saber que vas mejorando a pasos agigantados, la doctora nos informó sobre tu gran mejora y eso me da tanta felicidad. Juntos hasta viejitos”, fueron las palabras de Cárdenas Catasus.