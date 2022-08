Exnovia de ‘Coyote’ Rivera revela que tuvieron un romance secreto: “Desde hace más de un año”

Julio ‘Coyote’ Rivera se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que el programa “Magaly TV, la firme” reveló un ampay en el que aparece besando a una mujer que no es su esposa Lorena Cárdenas Catasus. El exfutbolista fue captado en un karaoke siendo muy cariñoso con una misteriosa acompañante. Sin embargo, a este escándalo se suma otra mujer, su exnovia, quien lo acusa de haberla engañado.

La versión de la expareja de ‘Coyote’ Rivera

El programa “Amor y fuego” lanzó un avance de lo que se verá este martes 2 de agosto por la señal de Willax TV. Allí, la reportera le pregunta a Julia, la expareja de ‘Coyote’ Rivera , sobre el romance secreto que tuvieron. Ella afirma que ahora tiene dudas sobre si él le ha sido infiel durante el tiempo que han estado juntos.

“Sí, (he tenido una relación con él). Lamentablemente, desde hace poco más de un año ”, respondió. “¿Hasta hace tres semanas?”, le dijo la periodista. “Exacto. A Julio no lo veo hace tres semanas, pero ahora yo no sé cuánto tiempo ha estado saliendo con esta mujer, conmigo y a la vez también ha estado con la esposa ”, sostuvo Julia.

¿Qué dijo ‘Coyote’ Rivera sobre el ampay?

Por su parte, ‘Coyote’ Rivera también brindó unas declaraciones sobre las polémicas imágenes en las que aparece besando a una mujer en un local nocturno.