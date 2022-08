¿Yrma Guerrero se va de Corazón Serrano?: vocalista aclara si ha decidido dejar la orquesta

Corazón Serrano no sería lo mismo sin Yrma Guerrero; sin embargo, la cantante y fundadora de la agrupación de cumbia estaría evaluando su salida definitiva y emprender una nueva vida alejada de los escenarios. En medio de los rumores acerca de esa posibilidad, la artista brindó una entrevista, en la que confirmó cuál ha sido su decisión.

Las palabras de Yrma Guerrero

Después de más de 30 años en Corazón Serrano, Yrma Guerrero aseguró que está lista para cerrar esa etapa de su vida artística. La vocalista de éxitos como “Alitas quebradas”, “Muriendo de amor” y “La borrachita” explicó que ha llegado a un momento en el que su familia y sus hijos necesitan de ella en casa.

Contó que ahora le afecta los viajes interprovinciales y que los años le están pasando factura. “Yo tengo un problema en la columna. Es cierto que ya no viajo a todos los conciertos, porque el tramo del bus me afecta bastante”, expresó para Radio Nueva Q.

“No es que me sienta entrada en años, pero también quiero dedicar un tiempo a mi familia. Tengo tres hijos, ya reclaman. Mi hija mayor necesita bastante de mamá”, agregó. Todo indica que Yrma Guerrero estaría planeando su salida de Corazón Serrano.

¿Qué dijo su hermano Edwin Guerrero, de Corazón Serrano?

Edwin Guerrero, también fundador de Corazón Serrano, reconoció que su hermana, Yrma Guerrero, de 43 años de edad , ya no puede presentarse en los conciertos de la agrupación. Sin embargo, aclaró que ella ha aceptado viajar a algunas ciudades cercanas.

Además, reveló que muchos de sus clientes le piden la presencia de Yrma Guerrero, pero al decirles que ella no estará, los organizadores se desaniman, le descuentan el pago o prefieren no contratar a Corazón Serrano.