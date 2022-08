Kukuli Morante revela por qué rechazó el primer papel que le ofrecieron en “Al fondo hay sitio”

Uno de los personajes que marcó la serie “Al fondo hay sitio” fue el de ‘la Gladys’ interpretado por la actriz Kukuli Morante, quien ingresó en la tercera temporada para remecer el barrio de Las Lomas con una divertida personalidad y noble corazón.

Su personaje logró permanecer hasta la octava temporada, y obtuvo protagonismo al mantener una relación con Miguel Ignacio (Sergio Galliani) y mantener amistad con los Gonzales, en especial de Teresa Collazos (Magdyel Ugaz).

Sin embargo, la actriz reveló en una entrevista con el youtuber ChiquiWilo que consideró que no lograría obtener el papel en un principio. Conoce los detalles en esta nota.

El primer acercamiento de Kukuli Morante a “AFHS”

La actriz Kukuli Morante reveló que, durante el año 2009, trabajaba como practicante de Derecho, y de forma imprevista la despiden. “Mi jefe me dijo que por el momento no necesitaba contar conmigo, pero terminamos muy bien, no había rencillas. Entonces, quedé en el aire”, reveló al programa “Tú quieres show”.

Esto no le afectaba emocionalmente porque no estaba satisfecha con su carrera. “No me gusta ejercer la carrera (...) Me despiden y no pasó ni dos meses y me llaman de ‘Al fondo hay sitio’ para un personaje , ya me habían llamado antes y no podía grabar con ellos por tiempo, y porque era en ropa de baño y yo había subido unos kilitos”, dijo.

Kukuli Morante interpretó a Gladys Rengifo en "Al fondo hay sitio". Foto: Omar Coca/URPI-LR/captura América TV

El casting para ‘la Gladys’

Luego de rechazar el casting, Kukuli Morante creyó que no la llamarían más, pero que felizmente no fue así y la llamaron por segunda vez. Ella aceptó gustosamente y quedó con intriga sobre el personaje, pues solo le dijeron que tenía que “hablar como charapa”, y no podía leer el guion hasta el mismo día.

“Me puse a ver videos de chicas que vienen de la selva a Lima, empecé a practicar un poquito y dije ‘ya que fluya’”, reveló. La actriz se llevó una sorpresa cuando llegó al casting y pensó que no la elegirían. “Cuando llegué me encontré con cuatro actrices muy conocidas que ya han hecho películas, series, las miré y dije ‘ya fui’”, finalizó.

Kukuli Morante y Sergio Galliani podrían volver a "Al fondo hay sitio",. Captura: América TV

Sin embargo, estaba decidida a dar lo mejor de sí misma, y que se divertiría haciéndolo. “Me divertí mucho. Estaba el ‘Juelix’ (Carlos Solano), Efraín Aguilar (...) Es mejor cuando el público está presente para saber si realmente está causando gracia. Luego (del casting) Carlos Solano me dijo ‘me diste mucha risa’”, aseguró.

Al día siguiente, recibe la llamada ganadora en el que le dicen “vienes para que te hagan el cambio de look, ya quedaste”. En ese momento Kukuli recuerda haberse emocionado y no se lo podía creer, también comentó que su personaje estaba ideado para unos cuantos capítulos, pero que al final se quedó. “Es bacán cuando sale inesperado”, comentó.

Un detalle inédito que contó la actriz nacional fue que, al grabar de lunes a viernes por tres años seguidos, sintió que en varios momentos le salía la voz de su personaje fuera de la ficción, como cuando realizaba shows infantiles o tomaba un taxi. “Yo no me daba cuenta y mis amigas me decían ‘estás hablando como charapa’”, recuerda entre risas.