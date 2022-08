Tula Rodríguez recuerda su etapa de bailarina de circo: “Me iba a los cerros”

Tula Rodríguez ha disfrutado al máximo la temporada de circos. Como afirmó en sus historias de Instagram del 1 de agosto, también fue parte de la familia circense, incluso antes de debutar como vedette en los 90, cuando era adolescente.

Tula Rodríguez: “Me iba por los circos de barrio”

Según la conductora de “En boca de todos” sus seguidores comentan sobre sus últimas historias: “Gritas como una niña en los circos”. Tula Rodríguez afirmó que era así porque cuando tenía entre 16 y 17 trabajó en el “Circo Montecarlo”. “Por eso me emociono”.

Asimismo, la actriz de “Las vírgenes de la cumbia” afirmó que cuando comenzó su etapa como vedette seguía trabajando como bailarina de circo. “Me acuerdo que con ‘Cachito’ Ramírez y Danny Rosales. Ellos me contrataban y me iba por los circos de barrio , esos que están en los cerros, en todos los barrios, y perifoneaban; y yo salía y me ganaba mi plata”.

