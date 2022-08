Sergio Peña quería que Tepha Loza se mude y viva con él en Suecia, según “En boca de todos”

Sergio Peña y Tepha Loza siguen siendo el centro de atención luego de que se desataran los rumores del fin de su romance. Tula Rodríguez no se quedó callada y afirmó que el futbolista, quien subió un par de videos en una fiesta acompañado por dos mujeres y después los eliminó de sus redes, le habría propuesto a la ‘guerrera’ vivir juntos en el extranjero y no llevar una relación a distancia.

La conductora de “En boca de todos” también habló sobre la supuesta reacción que habría tenido la chica reality ante tal oferta. Entérate de todo en esta nota.

¿Sergio Peña no tenía como ‘prioridad’ a Tepha Loza?

Tras los fuertes rumores de separación entre Sergio Peña y Tepha Loza, los conductores de “En boca de todos” empezaron a formular teorías de lo que habría pasado en el romance del futbolista y la chica reality.

Tepha Loza y Sergio Peña habrían terminado su romance. Foto: composición LR/Tepha Loza/Sergio Peña/Instagram

Para Ricardo Rondón, lo que habría pasado es que el deportista y la ‘guerrera’ no le habrían dado la misma importancia a la relación: “La prioridad de Tepha fue Sergio Peña, pero la prioridad de Sergio Peña no fue Tepha”.

Tepha no habría querido mudarse con Sergio Peña

Inmediatamente, Tula Rodríguez sacó cara por Tepha Loza y señaló que, a pesar de que Sergio Peña invitó a la chica reality a vivir con ella en el extranjero, la modelo no quiso dejar su carrera en la televisión: