Mario Irivarren perdió su cámara, pero seguridad del Jorge Chávez la encontró: “Me quería matar”

Desde que fue acusado por Vania Bludau de haberla agredido físicamente durante su relación amorosa, Mario Irivarren dejó el Perú para recorrer otros países y alejarse del ruido mediático. El chico reality también aprovechó los feriados largos por Fiestas Patrias y estuvo por varios días vacacionando en Chile.

El exintegrante de “Esto es guerra” arribó a suelo peruano durante las primeras horas de este lunes 1 de agosto y estuvo cerca de perder una de sus pertenencias más valiosas. El también empresario aseguró que llegó con mucho sueño debido a que su vuelo salió de madrugada, por lo que no se dio cuenta de que dejó su cámara fotográfica en el aeropuerto.

Mario Irivarren perdió su cámara, pero seguridad del Jorge Chávez la encontró

Mediante su cuenta de Instagram, Mario Irivarren publicó una serie de historias para relatar paso a paso su periplo. El también influencer regresó de inmediato hasta las instalaciones del Jorge Chávez cuando se percató que dejó su cámara en dicho lugar. Por suerte, un agente de seguridad le devolvió el objeto olvidado junto a unos audífonos que también había perdido.

“Acabo de llegar a Lima y no se van a creer lo que me ha pasado. Llegué con tanto, pero tanto sueño, porque nuestro vuelo era de madrugada, que —literal— caminaba como sonámbulo, entonces vine, recogí mi maleta, pedí mi taxi, llegué a mi casa y me di cuenta de que me había olvidado mi cámara. Sí, mi cámara de fotos. Así que tuve que regresar inmediatamente al aeropuerto y, por suerte, lo tenían en Seguridad, la habían encontrado. Me la devolvieron. Ya me volvió el alma al cuerpo porque por un momento me quería matar ”, inició.

“Imagínense, de verdad, lo dormido que estaba para que me haya olvidado mi cámara así. Llegué, esperé la maleta, me fui y no me di cuenta de que no tenía mi cámara conmigo, y de paso también me olvidé mis audífonos junto con la cámara, pero no pasó de un susto, por suerte”, agregó.

Mario Irivarren agradeció al agente de seguridad que guardó su cámara

Al final de sus publicaciones, Irivarren dedicó una historia especial al guardia del Jorge Chávez que se percató de la cámara fotográfica que dejó en las instalaciones del Jorge Chávez, agradeciéndole por el gesto.