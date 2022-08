Marina Mora se sometió a una cirugía de banda gástrica, en 2021, por consejo de su doctor. La modelo y empresaria reapareció para hablar de este proceso y qué motivó a realizarse la operación para poder perder peso.

La ex reina de belleza se mostró feliz por este cambio y señaló que ahora puede realizar cosas que antes era imposible. “E staba en obesidad 1 y era fastidioso no poder controlar tu peso ”, comentó.

“Me realicé la cirugía bariátrica de la banda gástrica, que no es una liposucción o tratamiento. Mi cuerpo tiene la memoria de la obesidad y eso exigía una medida más fuerte ”, relató Mora.

Marina Mora. Foto: Instagram

Dijo, además, que está llevando terapia para poder controlar su peso y afrontar su condición. “Con la psicóloga, de la mano de la nutricionista, tomas conciencia”, precisó.

“Esto es un trabajo diario, hay que aprender a escuchar a tu cuerpo”, resaltó en conversaciones con Trome.

Marina Mora contrajo matrimonio

En febrero del 2022, Marina Mora se casó con el empresario Alejandro Valenzuela en una íntima ceremonia. Ambos festejaron a ritmo de marinera y zapateo las nupcias.

El show incluyó un espectáculo de marinera acrobática, como tributo a las Miss Perú Mundo 2001, quien nació en La Libertad. De fondo, la música de Chabuca Granda sonaba en los videos compartidos.

Invitadas a la boda de Marina Mora y Alejandro Valenzuela. Foto: Silvia Cornejo/Instagram

Marina Mora lamenta la muerte de su papá

Uno de los momentos más difíciles que vivió Marina Mora fue la muerte de su papá, en abril de este año. En redes sociales, se despidió con un sentido mensaje.

“Te amo, papi Mike. Me duele tanto y me cuesta dejarte ir. Aunque sepa que yo soy parte de ti y que siempre vivirás en mí, no lo puedo aceptar”, escribió la madre de familia.