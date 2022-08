Mariella Zanetti tomó como ejemplo el caso de Zully Pinchi durante su discurso sobre el prejuicio que sufren las exvedettes por muchas personas. En el programa “Hablemos de belleza”, la actriz cómica habló de la excandidata al Congreso, quien recientemente lanzó su libro de poemas llamado “Pionono de vitrina”.

“Muchas vedettes terminan la universidad o se ponen a estudiar o se ponen a hacer otras cosas, siempre los comentarios son ‘¿y para qué estudia? Que siga nomas de bataclana’”, expresó la exbailarina sobre el caso de sus compañeras.

En ese contexto, y para explicar su punto, se refirió a la mediática escritora. “Ahora hay hasta abogadas profesionales que han salido, esa del bebito fiu fiu no necesita ser vedette, ahí está clarísimo el ejemplo”, comentó.

“Ella que se pasea por todos los canales. Es abogada, instruida, leída, ¿no? Una mujer que ha pasado por la universidad, no necesitas un cartón para ser decente ”, agregó Zanetti.

Mariella Zanetti cuenta que vivió relaciones tóxicas con exparejas

Mariella Zanetti reveló que vivió momentos incómodos en lo sentimental, soportando las agresiones de sus exparejas. En diálogo con Lizbeth Cueva, contó anécdotas desconocidas de sus romances pasados.

“Años atrás la persona con quien me involucré me golpeó dos veces, lo denuncié y regresé con él. Lo perdoné, pero no cambió y decidí dejarlo”, relató la actriz.

“Luego me casé (con Farid Ode) y repetí el patrón. Viví abusos y violencia psicológica. Tenía una hija y decidí ponerle fin a esa relación”, agregó.

Mariella Zanetti besa a Diego Bertie y sorprende al público

Mariella Zanetti apareció en un sketch de “JB en ATV” y sorprendió con un apasionado beso a Diego Bertie. Él estuvo como invitado en el programa cómico, siendo dicha escena la que más emocionó a los presentes.