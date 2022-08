Maria Pía Copello comenzó a construir su personaje público en 1993. Años después, fue haciéndose espacio en el círculo mediático y vicioso de la televisión. Las personas que vivieron su infancia en los 90 y la vieron por televisión, la recuerdan entre coreografías y sonrisas, siempre dispuesta al aporte colectivo.

Su presente, en cambio, es criticado por los internautas. El 12 de julio de 2022, anunció, mediante sus redes sociales, que sería profesora de TikTok, aplicativo móvil de contenido frenético, en su mayoría viral, que recibió acogida de los usuarios desde su lanzamiento. Pía Copello se retiró de la televisión en 2018 “para pasar más tiempo con (su) familia”, según dijo.

¿Qué estudió Maria Pía Copello?

Pía Copello estudió Marketing y Publicidad en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Quien fue bailarina, dijo en una pasada entrevista que trabajó brevemente en la rama que cursó por cinco años, pero sintió que no le correspondía.

Negocio de Maria Pía Copello

La sociedad anónima cerrada María Pía Producciones lleva el nombre de la exconductora. Fue fundada el 8 de mayo de 2003, según el registro de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La empresa fue creada con el nombre Mavi Racing Team SAC, hasta que fue cambiado el 17 de setiembre de 2004. Pasó a llamarse Dyer Racing Team SAC hasta el 17 de julio de 2012, cuando la razón social denominada es la que se mantiene hasta la actualidad.

Sin embargo, Pía Copello no es la apoderada ni gerente general de MPP SAC. Lo son, en cambio, Jean Paul Neyra Salazar, desde el 14 de diciembre de 2010, y Mariela del Carmen Arista Cruz, desde el 21 de octubre del mismo año, respectivamente.

La empresa que lleva su nombre se dedica a la organización de convenciones y exposiciones comerciales. También hace las veces de compañía publicitaria pese a que Pía dijo que “no era lo suyo”.

Recuerdos de Pía Copello sobre “Nubeluz”

1993. Primeros años de la dictadura de Fujimori, entonces centrada en reformas económicas y lucha contra el terrorismo. En una entrevista con “15 minutos Perú”, Copello recordó que su madre pudo llevarla con Gabriela Queirolo, entonces productora de “Nubeluz”, porque la conocía. “Ella, muy honesta, me miró y (le) dijo (a mi mamá) ‘sabes qué, me gusta tu hija, pero si no baila o no da (...) la talla, simplemente no va a poder estar, que ensaye’”, rememoró.

En “Nubeluz” tuvo de pareja de baile al hoy actor Marco Zunino y compartió escenario con otras personalidades hoy conocidas en la farándula nacional. Pía estuvo dos años y medio en el programa, luego de varios viajes y subidas al escenario.