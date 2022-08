Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno tras evento del Miss Universo: “Me encantó”

La elección de Alessia Rovegno como la flamante Miss Perú 2022 generó opiniones encontradas en la opinión pública entre quienes aprobaban su coronación y los que no. Estas discrepancias volvieron a notarse luego que la joven modelo participara en un evento de belleza que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La también cantante estuvo al lado de reinas de la región y con las que se encontrará en el esperado Miss Universo 2022. Ahí, la modelo interpretó uno de sus temas junto a su hermana y desfiló por la pasarela de dicha ceremonia. Por ello, diversos internautas criticaron el rendimiento de la representante peruana en comparación con las otras competidoras.

Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno ante críticas

Otro común denominador de la elección de Alessia Rovegno como Miss Perú fue el apoyo incondicional de Jessica Newton en estos últimos meses. Esto volvió a darse tras el evento en Miami, ya que la organizadora del Miss Perú utilizó las redes sociales para sacar cara por la representante nacional tras su participación en tierras estadounidenses.

“Con relación a Alessia, increíble. Me encantó cómo se vio, me gustó la soltura, me gustó la alegría, me gustó lo cercana que se le sintió, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos porque vivimos en un mundo donde criticar parece que se ha convertido en el nuevo deporte nacional”, inició.

“Así que yo sigo conectada a Netflix y disfrutando de mi familia, de mis reinas, de mi equipo y de mi trabajo. Cuando uno se centra en las cosas positivas, todo funciona y todo se maneja mejor, así que los que me están escribiendo, quejándose, diciendo y lamentándose, he decidido por bloquear”, añadió.

Marina Mora defiende a Alessia Rovegno de duros comentarios

Otra voz autorizada de los concursos de belleza que defendió a Alessia Rovegno fue Marina Mora. La otrora Miss Perú aseguró que los comentarios contra la actual reina son de personas sin conocimiento del tema.

Marina Mora fue Miss Perú en el 2001 y no estuvo ajena a las opiniones sobre el certamen de este año. Foto: composición Jazmín Ceras/LR/América TV

“Lo más fácil es hablar mal, insultar, criticar. Me da pena cuando (los que opinan) están desinformados”, indicó para un medio local.