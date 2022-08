¿Quién es Lucky, el cómico que deslumbra con su talento en “JB en ATV”?

El humorista Lucky ha dado un salto a la pantalla chica con sus apariciones en “JB en ATV”, programa cómico de Jorge Benavides. Tras el presunto alejamiento de Joao Castillo, el actor se luce con Danny Rosales, Dayanita, Carlos Vílchez y Walter Ramírez. Conoce quién es el joven de 23 años que viene causando furor entre los seguidores del espacio televisivo.

¿Quién es Lucky?

Marco Antonio Stefano, conocido artísticamente como Lucky, es conocido por sus shows callejeros de comicidad. Con el paso del tiempo, pudo estrenar sus shows de stand up comedy en multitudinarios locales de Lima.

Cómico Lucky posando para una fotografía. Foto: Instagram

En redes sociales promociona sus presentaciones y, a la par, sube videos en su canal de YouTube, en el que entrevista a figuras de su entorno humorístico.

Últimamente, estuvo apareciendo en “JB en ATV”, al lado de Jorge Benavides, Carlos Vílchez, Dayanita y Danny Rosales. Su presencia en el programa llega tras la ausencia de Fátima Segovia y Joao Castillo.

Lucky sufre accidente de tránsito

En 2021, el cómico Lucky pasó momentos difíciles tras un accidente de tránsito que sufrió. El artista quedó postrado en una cama y requería una operación de urgencia.

“El accidente que he tenido ha sido para mucho más. Me fui a recoger el carro para elenco y se apagó el carro en Panamericana Norte. Bajé para ver y un chofer borracho me atropelló”, contó en aquel entonces en sus redes.

Comediantes de Alameda Chabuca Granda realizan evento para la operación de Lucky. Foto: Composición/LR

Para poder ayudarlo, sus amigos le organizaron un evento de recaudación de fondos. Con el apoyo de familiares, compartieron la información en redes sociales y pudieron llevarlo a cabo en un conocido complejo.

El Chorri y el pollo, Dayanita, Marcianito, El Chino Risas y Danny Rosales estuvieron presentes. “Agradezco a todos mis compañeros que se suman a brindarme su apoyo”, fue el mensaje de agradecimiento de Lucky en un post de Instagram.