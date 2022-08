Maricarmen Marín indignada con tiktoks de niños víctimas de bromas crueles: “¿Dónde denuncio esto?”

Maricarmen Marín recurrió a sus historias de Instagram, del 1 de agosto, para expresar su indignación porque el contenido de TikTok que presenta a adultos que utilizan a bebés y niños para hacerles bromas crueles. “Hay cosas con las que tengo muy poca paciencia” , afirmó la exconductora de “Yo soy”, quien se convirtió en madre el viernes 10 de diciembre del 2021.

Maricarmen Marín: “Utilizan a criaturas para generar contenido”

Tal como relata, Maricarmen Marín se unió días atrás a TikTok. “La red social es para eso, para entretener”, dijo. No obstante, señaló que hay un tipo de videos que le aparecen en “Para ti” y que ella encuentra preocupante. “Me altera cuando utilizan criaturas para generar contenido. Las utilizan no de una forma dulce o divertida, ¡extraña!”, comentó.

La cantante expuso varios ejemplos, entre ellos el trend de “Marimar” de Thalía, en el cual se le tira del cabello a alguien. “A una niña de menos de un año. ¡Y se ríen, la graban, lo suben, y la niñita llora! No me parece chistoso”, manifestó.

Maricarmen Marín: “¿Dónde se denuncia esto?”

Luego de exponer otro caso, Maricarmen Marín hizo hincapié en el impacto emocional que este tipo de bromas crueles dejan. “Esa criatura se siente burlada de la persona en la que confió”.