Sinceridad al 100 por ciento. Tula Rodríguez no se niega a ocultar su pasado. La presentadora reveló que su hija le pregunta sobre las parejas sentimentales que tuvo. En tanto, ella no tiene ningún problema en contar acerca de esa etapa de su vida.

En esa línea, aseguró que solo se enamoró de su esposo, el fallecido productor Javier Carmona.

Tula se niega a ocultar su polémico pasado

“No, ¿para qué? (negar los romances) Acaso he tenido uno, dos, tres o cuatro enamorados. He tenido más (risas)” , dijo Tula Rodríguez en una entrevista con El Popular. En ese sentido, aclaró que ella no tiene problemas en que su hija conozca sobre su polémico pasado.

“ Mi hija me pregunta y le digo: ‘Tu mamá ha sido malcriadita’. Ella se mata de la risa. Le digo: ‘Hija, tú tranquila, cuando conocí a tu papá (Carmona) me enamoré de verdad’. Lo peor que uno puede hacer es ocultar o tapar tu pasado. Todo lo que hice antes es la mujer que hoy soy, pocas cosas me horrorizan”, acotó.

No le incomoda que le recuerden romance con Erick Osores

Respecto a las bromas que le hacen sus compañeros del programa “En boca de todos” Maju Mantilla y Ricardo Rondón sobre el romance que mantuvo con Erick Osores, la presentadora Tula Rodríguez aseguró no tener ningún problema.