Shirley Cherres rompió su silencio sobre su relación con Víctor Angobaldo, personaje de la farándula con quien fue visto más de una vez. Carlos Orozco le preguntó sobre su vínculo con él y, varios años después, la exporrista del Sport Boys contó su verdad.

La bailarina reveló que tuvieron un acuerdo económico para mantener un romance y aparecer ante cámaras. “No me da vergüenza decirlo porque yo lo aclaro. Yo nunca tuve una relación con él”, dijo en el programa del youtuber.

Shirley Cherres cuenta su verdad en programa de Carlos Orozco. Foto: difusión/Shirley Cherres

“Yo tenía un enamorado en Máncora. Yo terminaba de grabar y ya tenía mi pasaje para viajar, pero él sabía. Me dio la autorización”, indicó la figura del OnlyFans.

Esto cobró Shirley Cherres por romance

Dio la cifra de cuánto cobró por aparentar ser pareja de Angobaldo. “El trato de enamorados fue por 21 días nada más, y le cobré 2.500 dólares, aunque no los vi los 21 días. sino eventos o fines de semana”, detalló Shirley Cherres.

Shirley Cherres afirma que su expareja la secuestró

Por otro lado, Shirley Cherres contó que fue víctima de violación sexual y secuestro por parte de su expareja José Manuel Pando García. “Él manejaba mi celular y enviaba fotos a mi hermana y a la prensa haciendo ver como si yo estuviera feliz con él, y no era así”, narró la joven.

Lamentó que varios personajes de la farándula la juzguen al decir que la Justicia peruana se burlaba de ella. “Yo me sentía con toda la vergüenza del mundo”, comentó. “Mucha gente te juzga como si, por ser una persona que está en el medio, no te va a doler todo lo que has vivido”, agregó.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).