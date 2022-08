Melissa Klug: ¿cuál es la carrera que estudió y por qué decidió no ejercerla?

La empresaria peruana Melissa Klug, madre de cinco hijos, quedó encinta de su primogénita a los 14 años. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la expareja de Jefferson Farfán terminara sus estudios secundarios y, tras ello, estudiara una carrera que es muy demanda en la actualidad. ¿Cuál es esta? Conócelo a continuación.

Melissa se hizo conocida en la farándula nacional cuando se supo que mantenía una relación sentimental con el empresario Raúl Marquina. Asimismo, alcanzó mayor popularidad tras conocerse de su ampay con la ‘Foquita’, en 2003.

¿Cuál es la carrera que estudió Melissa Klug y jamás ejerció?

En marzo de este año, Melissa Klug sorprendió a todos al revelar que estudió para ser aeromoza. Según contó, no llegó a sacar su título porque nunca se desempeñó en dicho puesto.

“Nunca saqué el título porque no lo ejercí”, dijo en una entrevista con Natalie Vértiz para el programa “Estás en todas”. La empresaria también señaló que estudió inglés.

Melissa Klug increpa a la psicóloga Cueva por pedirle no tener más hijos

Melissa Klug se enfrentó a la psicóloga Lizbeth Cueva en el set de “América hoy” el pasado lunes 25 de julio. El hecho sucedió luego de que la psicóloga diera su opinión sobre cómo maneja su vida la influencer.

“Es un consejo, me gustaría que ella pueda tener otro compañero de vida, pero no tener más hijos”, le dijo la profesional, sin imaginar que su comentario no sería del agrado de Melissa, quien no dudó en responderle.

“Yo decido, es mi cuerpo. Respeto lo que la doctora diga, pero si deseo tener otro bebé, es mi decisión”, manifestó la expareja de Jefferson Farfán.