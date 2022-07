Luego de brindar declaraciones sobre la experiencia de trabajar con Magaly Medina, el periodista Oswaldo Arteaga agregó que laborar bajo las órdenes de Gisela Valcarcel es totalmente diferente. “Puedo decir que he trabajado con Dios y con el diablo”, refirió sobre las conductoras. Descubre más información al respecto en la siguiente nota.

¿Quién es Oswaldo Arteaga?

Oswaldo Arteaga Alfaro es un comunicador audiovisual que actualmente se desempeña como reportero del programa “América hoy”, de GV Producciones. También laboró para Willax Televisión en el 2018 y después formó parte del espacio de Magaly Medina, en el que se desempeñó como reportero y productor de campo, según su información consignada en sus redes sociales.

“Soy de los pocos periodistas que ha tenido a Gisela Valcárcel y Magaly Medina como jefas. Por eso puedo decir que he trabajado con Dios y con el diablo. La primera sabe cómo decirte las cosas, le puede molestar algo, lo supervisa muy bien como dueña de la empresa, pero emplea la forma correcta. La segunda es malcriada para hablar, no tiene tino, grosera, vulgar. Por eso estoy acá, por mi tranquilidad y paz mental”, manifestó Arteaga.

Casado con la comunicadora Lucía Zelada y padre de dos hijos, es egresado de la institución John Logie Baird, donde se formó profesionalmente.

Comunicador va a cumplir 10 años de matrimonio. Foto: captura Instagram / oswaldoarteagaalfaro

¿Cómo inició su carrera Oswaldo Arteaga?

En sus primeros trabajos, el comunicador se desempeñó como camarógrafo del club Sporting Cristal y también fue productor de secuencias en Latina; sin embargo, la oportunidad de su vida llegaría al ingresar a las filas de ATV, donde laboró, ininterrumpidamente desde 2010 hasta el 2017, en programas como “Hola a todos” y “Cuéntamelo todo”.

Durante su paso por el canal de San Isidro, Arteaga realizaba entrevistas y contenidos variados sobre el programa “Combate”, donde tuvo la oportunidad de entrevistar al cantante Maluma cuando participó en el reality.

Comunicador trabajó con el artista colombiano durante el 2012. Foto: composición LR / captura de Instagram / captura ATV

“Si hubiera sabido en quién se iba a convertir, te aseguro que hoy lo buscaría para decirle que fui de los primeros que le hizo un reportaje para la televisión, cuando nadie lo conocía”, declaró sobre aquel suceso con el reguetonero.

En el citado medio, también realizó notas con cámaras escondidas. Una de las más mediáticas fue la sorpresa que se le hizo a la modelo argentina Luciana Salazar.

Posteriormente, se desempeñó como productor general del programa “Un día en el mall”, de Willax Televisión. Luego, Oswaldo Arteaga retornó a ATV, donde trabajó por siete meses con la ‘Urraca’.

Otro de sus trabajos de los que existe registro es el de productor de enlaces para la Teletón del 2019. Al año siguiente, inició su aventura con GV Producciones, empresa en la que se mantiene hasta la actualidad. El comunicador ha cumplido labores de productor periodístico para el programa “América hoy” y también ha laborado como reportero.

En paralelo, posee una empresa que está enfocada a crear todo tipo de contenidos audiovisuales para diversos medios. Este emprendimiento lo inició junto a su esposa y se llama TV Show Pro.

Gajes del oficio

Entre algunos de los hechos más anecdóticos que le ha pasado a lo largo de su carrera televisiva fue recibir consejos del periodista Gunter Rave mientras desempeñaban labores en la pandemia. “Ninguna nota vale más que tu vida. Ten cuidado del contagio”, le dijo en aquella ocasión.

Otro de los momentos que más recuerda es cuando en la calle le piden foto y al momento de agradecerle lo confunden con otro personaje televisivo.

“Muchas veces ha pasado que en la calle la gente me pedía fotos y yo feliz. Pensaba que me estaban reconociendo por mi trabajo, pero después de hacer la toma, me agradecían con esta frase: ‘Gracias, loco Wagner’. Me confundían con él, ja, ja”, declaró al diario Trome.