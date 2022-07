Bryan Arámbulo se desvive en elogios por Hugo García: “Es un amor de persona”

Bryan Arámbulo, uno de los jóvenes representantes de la cumbia peruana, sorprendió al llenar de halagos a Hugo García. Después de que ambos se enfrentaran en el set de “En esta cocina mando yo”, el exintegrante de Los claveles de la cumbia aseguró que tiene un gran concepto del chico reality como persona.

¿Qué piensa Bryan Arámbulo de Hugo García?

Arámbulo comentó que pasó un buen momento en el programa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, y que se divirtió al ver que el modelo no tiene muchas habilidades culinarias. “Hugo García es un amor de persona, igual que su mamita, pero en la cocina estaba perdido” , declaró.

Cabe precisar que el enfrentamiento entre Bryan Arámbulo y Hugo en “En esta cocina mando yo” se emitirá este domingo a las 7 p. m. por América TV.

¿Cuál es el gran sueño de Bryan Arámbulo?

El joven cantante de cumbia confesó que su mayor sueño en la vida es lograr la internacionalización y que así el apellido de su familia cruce fronteras.

“El éxito que estoy empezando a cultivar lo he logrado con mucho esfuerzo, es producto de amanecidas, de lágrimas y de sudor, y todo esto siempre con el apoyo de mi familia. Me apena que mi padre no esté ahora conmigo, viendo mis triunfos. Y mañana, más tarde, mi sueño es salir al extranjero y que mi apellido sea aún más reconocido, quiero alcanzar premios importantes, soy consciente de que todo esto solo será posible con la bendición de Dios y con mucho trabajo”, manifestó.

Bryan Arámbulo señala que lo atacaron por envidia y homofobia. Foto: Bryan Arámbulo/Facebook

Bryan Arámbulo sufrió discriminación por su orientación sexual

Durante una entrevista con Magaly Medina, Bryan Arámbulo reveló que sufrió discriminación por su orientación sexual a lo largo de su carrera.

“Muchas de las personas creen que porque soy homosexual no puedo hacerlo. Créeme que me han señalado, me han juzgado, me han insultado. Trato de verdaderamente no responderles”, expresó.