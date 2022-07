El conductor Andrés Hurtado se caracteriza por nunca guardarse lo que piensa, aun así esté frente a las cámaras. Una muestra de ello ocurrió el último sábado 30 de julio, día en que el presentador llamó la atención de los televidentes por increparle en vivo a uno de sus trabajadores por supuestamente haber llegado a trabajar en estado de ebriedad a su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

¿Qué pasó en el programa de ‘Chibolín’?

El presentador Andrés Hurtado volvió a protagonizar un incidente en televisión nacional. El hecho sucedió durante la última emisión de su programa debido a que un miembro de su producción tuvo errores al momento de grabarlo.

El camarógrafo en cuestión no siguió cada uno de los movimientos del popular ‘Chibolín’ y provocó que el presentador salga del encuadre. “Las cámaras no están atentas a mi persona, No los veo pilas, a ti te veo con cara que has tomado ayer ¿Has llegado borracho no? (dirigiéndose al camarógrafo) Porque mira... he salido de cámaras”, dijo el conductor.

Andrés acusa a trabajador de afectar la imagen de su programa

Tras la situación, Andrés Hurtado siguió cuestionando a su camarógrafo al considerar que estaba afectando la imagen de su programa en el Perú, así como en México, donde próximamente estrenará su nuevo espacio televisivo.

“Sí, mira, es verdad, tiene cara de borracho, eres la vergüenza nacional ¿Qué van a decir México mis televidentes? ¿A dónde te has ido a chupar ayer?”, sostuvo Andrés Hurtado, mientras que el trabajador solo atinó a reírse.