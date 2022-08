Miss Universo: el ‘Zar de la belleza’ no cree que Alessia sea una de las mejores en el certamen

Alessia Rovegno sigue en búsqueda de coronarse como la próxima Miss Universo 2022. La joven modelo de 24 años, quien sorprendió al cantar en un reciente evento organizado por el certamen de belleza, vuelve a ser el centro de atención luego de que el ‘Zar de la belleza’ no le diera su visto bueno por completo.

Osmel Sousa, figura de este rubro, resaltó la belleza de otra modelo colombiana y olvidó los primeros halagos que tuvo hacia la hija de Bárbara Cayo un día anterior. Entérate de todos los detalles en esta nota.

PUEDES VER Miss Universo: Alessia Rovegno presume su talento en el canto frente a candidatas en evento

¿El ‘Zar de la belleza’ olvidó a Alessia Rovegno?

Durante la noche del pasado sábado 30 de julio, Alessia Rovegno y Osmel Sousa, popular estilista y preparados de misses, se conocieron en un evento de la organización que lleva a cabo el Miss Universo. Todo indicaba que el experto en certámenes había quedado fascinado con la peruana y se había convertido en una de sus favoritas.

No obstante, tan solo horas después, el especialista habría olvidado todos los cumplidos hacia la modelo. Sousa se sinceró sobre a quienes considera las mejores candidatas para llevarse el título mayor:

“Ya yo lo dije, las que más me impactaron a mí: primero, la guatemalteca porque es el tipo mujerón que a mí me gustan siempre para los concursos; la cara más bella, por supuesto, la colombiana; y la chilena, la personalidad que me recordaba a Cecilia Bolocco (ex Miss Universo Chile 1987)”.

PUEDES VER Jessica Newton muestra la preparación de Alessia Rovegno con coach para el Miss Universo

Marina Mora sale en defensa de Alessia

En una reciente entrevista con un medio local, Marina Mora opinó sobre las críticas que Alessia Rovegno ha recibido desde que empezara a competir por la corona de Miss Perú 2022. La ex reina de belleza no dudó en elogiar a la joven modelo y minimizar los comentarios negativos hacia ella: “ Lo más fácil es hablar mal, insultar, criticar. Me da pena cuando (los que opinan) están desinformados”.