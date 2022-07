Cassandra Sánchez tuvo un ataque de pánico tras viajar sin su bebé: “Mi cerebro no entendía”

Menudo susto. Desde el nacimiento de su bebé, Milan, Cassandra Sánchez de Lamadrid se ha mostrado compartiendo experiencias y pasando tiempo con él en todo momento; puesto que, como madre primeriza, la hija de Jessica Newton se preocupa mucho por el bienestar y la tranquilidad del hijo que tiene en común con Deyvis Orosco.

Recientemente, la empresaria tuvo que viajar por primera vez sin su bebé por motivos laborales junto a la modelo Janick Maceta, acontecimiento que no le cayó nada bien. Al encontrarse lejos de su descendiente, Cassandra experimentó una frustrante experiencia y decidió compartirla con sus seguidores de redes sociales.

Cassandra Sánchez cuenta su desafortunada experiencia tras viajar sin su bebé

Por medio de su plataforma social Instagram, la pareja del ‘Bomboncito de la cumbia’ relató los angustiantes minutos que pasó al darse cuenta de que su hijo no se encontraba en el mismo lugar que ella.

“Es la primera vez que no viajo con Milan. Y a veces pasa que viajamos y nuestro cerebro no computa que no estás en tu casa, sobre todo porque llevo varios meses con la misma rutina, en la que me levanto a ver que Milan esté bien en las madrugadas”, señaló la hija de Jessica Newton en un inicio.

Tras ello, explicó que al levantarse de madrugada, como de costumbre, para chequear a su bebé, notó un cuadro frente a ella, objeto que no reconoció porque no estaba familiarizado con él en su hogar. Al no identificar dónde se encontraba, le dio un ataque de pánico.

“ En un momento mi cabeza solo daba vueltas. Me preguntaba: ‘¿dónde estoy?, ¿qué es ese cuadro?, ¿dónde está Milan? ’. Entonces, me dio como un pequeño cuadro de estrés. Me senté en la cama, miré por la ventana y dije: ‘ay, no, hemos viajado. Todo está bien’”, agregó la empresaria. Cuando se dio cuenta de que todo estaba en orden, empezó a burlarse de la situación.

Cassandra celebra el Día del Padre junto a Deyvis Orosco

La pareja festejó especial fecha en familia y compartió algunos videos de lo que fue su celebración del Día del Padre. En uno de los videos, se ve a Cassandra Sánchez haciéndole entrega de varios presentes a Deyvis Orosco.

De esta manera, la dupla resta importancia a las críticas de terceros, pues el encuentro familiar se dio luego de que Magaly Medina cuestionara el físico de Cassandra a pocos meses de haber dado a luz.