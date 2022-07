‘Barny achorao’: ¿quién es el artista peruano que está detrás del personaje?

El ‘Barny achorao’ ya es una estrella en TikTok. El popular personaje se ha convertido en viral en las redes sociales debido a su singular circo, ubicado en el distrito de Los Olivos. Ahora, muchos se preguntan quién está detrás de ese ‘muñeco con barrio’ y cómo ha logrado ganarse el cariño del público. En esta nota te contamos todos los detalles acerca de la historia del payasito ‘Cepillín’, su creador.

‘Barny achorado’: quién es

Detrás de ese peculiar disfraz está el artista peruano Wilfredo Meléndez. Él empezó en el mundo circense como el payaso ‘Cepillín’ y, aunque tiene 14 años de trayectoria, su camino hacia la popularidad recién empezó cuando produjo una parodia del dinosaurio Barney.

“Me inicié en el circo de mi padre. Fui creciendo artísticamente. Llegué al circo Montecarlo, uno de los mejores del país. Luego emigré al circo Hermanos Fuentes Gasca de México”, expresó en declaraciones para La República.

“Aguanta, batería”, es la frase que caracteriza a su personaje. Desde que se hizo conocido, se ha presentado en algunos programas de televisión, como “La banda del Chino” y “El reventonazo de la Chola”. En este último participó como invitado en varias ocasiones, en las que protagonizó escenas con el elenco de actores de Ernesto Pimentel.

¿Cómo nace el ‘Barny achorao’?

En una entrevista para América TV, Wilfredo Meléndez reveló que se inspiró en la voz de un amigo suyo para crear el ‘Barny achorao’.

“Todo esto nació porque yo lo parodiaba. Mi papá compró un (disfraz de) Barney nuevo. Entonces, fue la primera impresión. Yo solo hacía la voz en off. Pero al segundo momento pedí que no me suban el cierre, que salga así estropeado y justo un amigo tenía esta frase: “Aguanta, batería”. En ese tiempo, esa frasecita fue un ‘boom’”, expresó el cómico.

Circo del ‘Barny achorao’: ¿donde está y cuánto cuestan las entradas?

Para poder asistir al show de Wilfredo Meléndez y su circo del ‘Barny achorao’ debes seguir las siguientes indicaciones: