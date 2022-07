Alessia Rovegno cantará en un evento de Miss Universo en Miami

La actual Miss Perú, Alessia Rovegno, participará este sábado 30 de julio en un evento organizado por un patrocinador del Miss Universo, en Miami, Florida. Jessica Newton fue quien reveló la noticia a través de sus historias de Instagram.

“@Alessiarovegno cantará en el evento y estoy segura de que lo hará muy bien , podrán seguir todos los detalles en @salvitatv” , informó. La modelo participará junto a candidatas de Chile, Colombia, Honduras, Guatemala y México.

Asimismo, una usuaria le preguntó a la organizadora del Miss Perú si Alessia Rovegno se quedará en Estados Unidos. “Regresa para cumplir unos compromisos de trabajo y en agosto vuelve para su preparación en Miami y NYC, además de sus fotos oficiales en California”, sostuvo Newton.

Estafadores se hacen pasar por Jessica Newton para pedir dinero a sus contactos

El periodista Jhon Cano, amigo de Jessica Newton, reveló en sus redes sociales que le llegó un mensaje de alguien que se hacía pasar por la organizadora del Miss Perú y le pedía dinero para apoyar supuestamente a una ONG.

“Hoy me escribió una persona que se hizo pasar por Jessica Newton. En el hilo de la conversación, me comenzó a pedir dinero para una ONG. Me pareció muy raro, tomando en cuenta que Jessica no estila pedir dinero” , comentó. La empresaria expresó su enfado en varias historias de Instagram, en las que condenó el intento de estafa: “¡Qué le pasa a la gente! ¿Hasta dónde van a llegar los delincuentes?”.

¿Cómo va la preparación de Alessia Rovegno para el Miss Universo 2022?

Luego de ser coronada en el set de “Esto es guerra” como la Miss Perú 2022, Alessia Rovegno se encuentra trabajando para representar al país en el Miss Universo e intentar traer la corona a casa. Los fans de Jessica Newton le consultaron cómo iba su preparación, pues la modelo fue criticada por sus respuestas en varias etapas del certamen.

“La preparación de Alessia Rovegno ya empezó con distintos coaches y se irán sumando más, tanto nacionales como internacionales, pero lo guardaremos como estrategia de competencia”, comentó en Instagram.