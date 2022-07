Alejandra Baigorria: ¿cómo es su relación con la hija de Said Palao?

Alejandra Baigorria y Said Palao han demostrado ser una de las parejas más sólidas de la farándula local. Con el pasar de los meses, la relación parece ir por buen camino y no dudan en compartir fotos y videos de sus aventuras.

Los integrantes de “Esto es guerra” se encuentran disfrutando de una nueva travesía por los parques recreativos de Disney junto a la hija del chico reality. La modelo ha compartido, mediante sus historias en Instagram, su emoción por su primer viaje junto a la pequeña Caetana.

¿Cómo se llevan Alejandra y la hija de Said Palao?

Alejandra ha demostrado que mantiene una buena relación con la primogénita del deportista. Desde que inició su relación amorosa con Said, ha compartido varios momentos con la niña y realizado varias publicaciones demostrando el afecto que se tienen.

En esta oportunidad, a puertas de recibir Fiestas Patrias, decidió viajar a Estados Unidos junto a Said y por primera vez también compartieron el paseo con la primogénita de Palao.

Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan de sus vacaciones en Estados Unidos con la hija del deportista. Foto: @AlejandraBaigorria/Instagram

Durante su estadía en el país norteamericano, la empresaria ha demostrado que tiene un vínculo cercano con la niña, incluso se atrevió a realizarle varios peinados que compartió en su cuenta de Instagram.

Alejandra Baigorria realiza peinados a la hija de Said Palao. Foto: @alejandrabaigorria/Instagram

Alejandra Baigorria revela que aerolínea perdió su maleta

En un inicio, las expectativas de su viaje a Disney no fueron las que esperaba, ya que la influencer contó mortificada que su maleta se encontraba perdida. La ‘Rubia de Gamarra’ aseguró que la aerolínea Latam perdió su equipaje durante su vuelo a Estados Unidos, y se mostró indignada por la falta de acción de la empresa.

“Dicen que siguen investigando. Lo peor de todo es que ni siquiera me han dicho ‘te damos un bono para que puedas comprar pasta de dientes, pijama, calzones’. Con qué me visto si no tengo mi maleta ni absolutamente nada”, indicó en un primer momento.

Maleta de Alejandra Baigorria llegó a dos días de irse de EE. UU.

Sin embargo, por la mañana del sábado 30 de julio, a dos días de regresar al Perú, reveló que su maleta ya había llegado y mostró los ganchos y adornos que había llevado para peinar a la hija del ‘Samurái’.

“Todos estos peinados los hemos logrado gracias a que mi maleta llegó dos días antes de irnos”, sostuvo Alejandra.