Zully Pinchi tras críticas por estar en la FIL: “Mis poemas han sido valorados por europeos”

Zully Pinchi presentó su libro de poemas “Pionono de vitrina” en la Feria Internacional del Libro de Lima 2022 (FIL Lima). La excandidata al Congreso, vinculada al expresidente Martín Vizcarra, decidió responder a las críticas que ha recibido por su presencia en el evento literario. Incluso, se refirió a la conductora Magaly Medina y al presentador Rodrigo González.

Zully Pinchi vuelve a responder a Magaly Medina

Al ser consultada sobre su opinión acerca de las declaraciones de Magaly Medina, quien calificó de ‘atorrantada’ su asistencia a la FIL Lima 2022, la abogada aseguró que sus poemas han sido reconocidos en Europa, por lo que considera que sí se ha ganado su lugar en el evento cultural.

“Yo escribo hace más de 10 años y mis poemas han sido valorados por la pluma de europeos , entonces no tengo mucho que decir... Creo que hay talento en el país, pero cada quien tiene su estilo, su forma y sus fondos, la poesía trata de eso, el arte es abstracto y empírico, entonces es libre a la interpretación. Si a la señora Magaly, que es una mujer a la cual yo admiro y respeto mucho, no le gusta, no pasa nada, hay libertad de opinión”, expresó en entrevista para La República.

¿Qué dijo Zully Pinchi sobre Rodrigo González?

Sobre las críticas de Rodrigo González y la polémica entrevista que protagonizó con él en “Amor y fuego”, Zully Pinchi tuvo una peculiar reacción.

“¿Quién es ‘Peluchín’?”, dijo la política. Luego agregó: “Cada quien tiene su estilo, si el señor tiene esa manera de entrevistar, cada quien con lo suyo”.

¿A qué acuerdo llegaron Zully Pinchi y Tito Silva?

Por otro lado, Zully Pinchi negó haber pedido regalías al DJ Tito Silva por el exitoso tema “Mi bebito fiu fiu”. Afirmó que el acuerdo al cual han llegado es que se unirán para hacer una labor social, pero sin fines de lucro.