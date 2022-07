¿Qué fue de la vida de Laly Goyzueta y a qué se dedica actualmente?

Laly Goyzueta es una de las actrices más reconocidas a nivel nacional debido a su participación en grandes series y telenovelas como “Mil oficios”, “Así es la vida”, “Nuestra historia”, “Torbellino”, “Mi amor, el wachimán”, entre otros.

La última producción en la que estuvo envuelta fue “Luz de Luna 2″, una serie de televisión peruana producida por Michelle Alexander que cuenta la historia de León, un joven que sueña con ser un gran músico de cumbia. Conoce cuáles son sus próximos proyectos.

¿A qué se dedica actualmente Laly Goyzueta?

Además de darle vida a la malvada Patricia en la serie peruana “Luz de Luna 2″, Laly Goyzueta dedica parte de su tiempo a encaminar su emprendimiento.

Laly Goyzueta es una actriz peruana muy reconocida. Foto: @lalygoyzueta/Instagram

La artista nacional hace varios años creó, junto a su esposo el fisicoculturista Mariano Sabato, una marca de postres llamada Muffit, la cual ofrece pasteles saludables. “Es como un queque. En lugar de harina de trigo está hecho por pura avena integral y frutas naturales, sin azúcares, es súper rico”, detalló la actriz en una entrevista para El Popular.

Además, en el plano personal, Laly ha asegurado en múltiples ocasiones que tiene un matrimonio sólido aunque no descarta la posibilidad de llevar terapia de pareja. “La verdad que no (he llevado terapia)… Es sano, es saludable ir a terapia, al psicólogo, hay momentos en que uno se deprime, se angustia… Hay que cuidar la salud mental”, expresó Laly.

Laly Goyzueta fue voluntaria en un ensayo clínico

A inicios del año 2021, Laly Goyzueta reveló que fue una de las voluntarias para los ensayos del inmunizante creado por la compañía china Sinopharm.

Laly Goyzueta afirma que ser voluntario es un acto de amor. Foto: Andina

“Yo hice pública mi participación como voluntaria porque veía que mucha gente estaba en contra o que había demasiado prejuicio contra la vacuna china. He conversado con otros voluntarios que han participado, hemos ido a la segunda dosis y todos estamos bien. Entonces, les digo no tengan miedo. Aquí estamos”, narró en el programa Modo Bicentenario transmitido por TV Perú.