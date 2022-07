Jessica Newton denuncia que estafadores se hacen pasar por ella: “Hasta dónde van a llegar”

Jessica Newton denunció en sus historias de Instagram del 29 de julio que delincuentes se habrían hecho pasar por ella para solicitar dinero a su nombre. La presidenta de la organización Miss Perú expuso lo ocurrido con su amigo, el periodista Jhon Cano, quien fue contactado por los estafadores que lo presionaron para que done dinero a una obra de caridad.

Estafadores se hacen pasar por Jessica Newton

“Hoy me escribió una persona que se hizo pasar por Jessica Newton. En el hilo de la conversación, me comenzó a pedir dinero para una ONG. Me pareció muy raro, tomando en cuenta que Jessica no estila pedir dinero”, expresó Jhon Cano, quien es miembro de la agencia de relaciones públicas Premium Comunicaciones.

A raíz de ello, solicitó a sus amigos y contactos no caer en la estafa. “Tengan muchísimo cuidado porque la ola delincuencial está cada vez más grave”, lamentó. Mientras que Jessica Newton comentó sobre los videos: “¡Que le pasa a la gente! ¿Hasta dónde van a llegar los delincuentes?”.

Jessica Newton: ¿qué decía el mensaje de estafa?

Con el fondo musical de “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio, Jessica Newton mostró el número telefónico utilizado por los delincuentes (917 898 914) y advirtió que no era el suyo.

De igual forma, expuso la conversación de WhatsApp con la excusa que utilizan los estafadores para sacar dinero a su nombre, al indicar que se trataría de una campaña en beneficio de la Fundación Peruana Hijos del Sol, entidad privada en favor de los niños y las niñas.

“Vamos a dar una donación de 30 mil soles para la reconstrucción del hogar, ya que está en muy mal estado, y no sé si podemos contar con tu ayuda. Como presidenta del Miss Perú, me toca hacer esa labor”, se lee en el mensaje.