Magaly Medina y la vez que una niña le preguntó por su programa: “No sé qué podrías aprender de mí”

La conductora de televisión Magaly Medina protagonizó un hecho anecdótico cuando presentaba su obra “¡Hola, guapa!”, en la edición 24.° de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019. Una niña, que asistió al evento, le confesó que la seguía en televisión desde que tenía 3 años de edad. En ese sentido, la menor hizo una pregunta que tomó por sorpresa a la ‘Urraca’, quien no evitó el tema y dio una respuesta que asombró al público.

“¡Hola, guapa!” es la segunda publicación realizada por la figura de ATV. En esta cuenta su historia personal y comparte sus reflexiones y estilo de vida. Mientras que en su primer libro, el cual se titula “El precio de ser Magaly Medina: mi verdad en la cárcel”, narra cómo fueron sus días en prisión.

La respuesta de Magaly Medina a niña que le preguntó por su programa

Durante la presentación de su obra “¡Hola, guapa!” en la FIL 2019, Magaly Medina se dio un espacio para recibir algunas interrogantes del público. Fue, en ese momento, que una menor aprovechó para dirigirse a la conductora de televisión.

“Hola Magaly, te veo en la televisión desde que tenía 3 años, me acuerdo cuando tenías la vieja canción de la ‘Urraca’ (...). La cantaba y hasta ahora te veo. ¿Qué le dirías a los niños que te ven?”, preguntó la pequeña.

Ante esto, la figura de ATV, avergonzada, observó a la menor y recomendó a los niños dedicarse a ver otro tipo de contenido, porque “Magaly TV, la firme” es un show para mayores de 18 años.

“Les recomendaría que no me vean (risas) porque a esa hora hay que dormir (...). Además, yo soy un producto apto para mayores de 18 años, no sé que podrías aprender de mí, ¡qué vergüenza!, ¿qué puede aprender una niña de esa edad de mí?” , contestó la ‘Urraca’.

“¿Pero qué le puedo decir a los chicos? Que lean, en vez de ver televisión, traten de leer, ahora hay libros digitales. Mis grandes sueños los encontré en las páginas de los libros”, añadió.

Magaly Medina y su crítica a Augusto Ferrando por su programa “Trampolín a la fama”

Desde sus inicios en TV, Magaly Medina causó polémica. En 1991, en el extinto espacio televisivo “Fuego cruzado”, Augusto Ferrando estaba siendo entrevistado cuando la conductora le preguntó a la ‘Urraca’ si le gustaba “Trampolín a la fama”, a lo que ella respondió negativamente y explicó sus razones.

“Decir que me gusta sería una mentira grandísima. No me gusta su programa, no me gusta él. O sea, como persona nunca lo he tratado, pero yo no opino de la gente que critico como persona; eso es aparte; a lo personal nunca me voy. Pero, como persona, no me gusta porque ha hecho de la necesidad de la gente su espectáculo” , dijo en un inicio Medina.

“Ha hecho de la humillación de la gente el rating. Ha logrado su rating y tiene éxito, indudablemente. (A la gente) no le gusta que la humillen, pero, si la gente tiene necesidades en esta vida, en nuestro país hay mucha necesidad, y si tiene que ir a un programa donde va a recibir un dinero a cambio de, pues, hacer el payaso en el programa o dejar que le digan la vela verde, lo hace”, agregó.

Magaly Medina y sus dos exesposos

Aunque Magaly Medina se muestra muy enamorada de su actual esposo, Alfredo Zambrano, se conoce que no fue el primero que le robó el corazón a la polémica presentadora. Antes de él, la conductora de “Magaly TV, la firme” contrajo matrimonio con Marco Mendoza, y luego con César Lengua, quien fue su profesor en la universidad y también jefe de prensa.