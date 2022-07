Magaly Medina se vistió un conjunto en tonos rojizos para ‘celebrar’ las Fiestas Patrias en su programa, pero no sin antes aclarar que realmente considera que no tiene motivos para hacerlo, pues no se siente satisfecha con el Gobierno de turno.

Como se sabe, la conductora actualmente se encuentra disfrutando las playas de Miami en compañía de su esposo, Alfredo Zambrano, y amistades. Sin embargo, dejó preparado su programa para que su audiencia no se quede sin contenido en esta fecha.

Magaly Medina no tiene motivos para celebrar Fiestas Patrias

La figura de ATV asevera que el único logro a resaltar es el esfuerzo que hacemos los peruanos todos los días para salir adelante.

“Hoy es 28 de julio, es cierto, estoy vestida de rojo, más no puedo hacer, tampoco me pidan que esté feliz por la situación del país, no puedo estarlo” , dijo en un inicio Magaly Medina.

“Yo creo que de verdad solo debemos celebrar que somos un pueblo pujante, un pueblo guerrero que siempre ha salido adelante, es de lo único que nos podemos felicitar un peruano a otro”, continuó.

No está contenta con el Gobierno actual

Por otro lado, Magaly Medina expresó su incomodidad y criticó a los peruanos por las autoridades que elegimos, y remarcó que ahora “estamos pagando las consecuencias” de nuestras decisiones.

"No nos podemos felicitar por los Gobiernos que elegimos", dijo Magaly Medina. Foto: captura de ATV, difusión

“Pero no nos podemos felicitar por los Gobiernos que elegimos, lamentablemente tenemos un pésimo gusto para elegirlos , no pensamos con la cabeza. Ahora estamos pagando esas consecuencias, así que apechuguemos no más, adelante porque hasta que apechuguen otros y salgan a defendernos del Gobierno, salgan a defendernos de esta corrupción masiva, no lo van a hacer (sic)”, refirió.

¿Magaly Medina pensó irse del país tras la victoria de Pedro Castillo?

Luego de que Pedro Castillo saliera como el candidato elegido para suceder a Francisco Sagasti en la presidencia, los fans de Magaly Medina le consultaron a la conductora si se iría del país. Esta fue su respuesta.

“No solo me lo han pedido a mí, también se lo han pedido a Gisela Valcárcel, pero no se preocupen, no me voy a ir del país. Yo jamás he dicho que si gana fulano o mengano me voy del país. Nunca he dicho que me voy por algún presidente ¿Quiénes son ustedes que me digan que me vaya de mi propio país? … Este es mi país, aquí chambeo, acá hago patria”, aseguró.

Magaly explota contra Pedro Castillo por su “indiferencia” ante el paro de transportistas

En abril de este 2022 se llevó a cabo el paro nacional de transportistas, del cual participaron varias ciudades del país y generó un desabastecimiento en los supermercados. Magaly Medina criticó la reacción del presidente Pedro Castillo y consideró que fue “indiferente”.

“Hay gente que es realmente héroe en este país, esos son los héroes que no se merecen el Gobierno que tenemos ahora. No nos merecemos este Gobierno y esperemos que todos abramos los ojos y no creamos en el primer outsider que se aparece”, dijo indignada la conductora.