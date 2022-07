Magaly Medina sobre Fiestas Patrias: “Estoy vestida de rojo, tampoco me pidan que esté feliz”

Magaly Medina se vistió un conjunto en tonos rojizos para ‘celebrar’ las Fiestas Patrias en su programa, pero no sin antes aclarar que realmente considera que no tiene motivos para hacerlo, pues no se siente satisfecha con el Gobierno de turno.

Como se sabe, la conductora actualmente se encuentra disfrutando las playas de Miami en compañía de su esposo, Alfredo Zambrano, y amistades. Sin embargo, dejó preparado su programa para que su audiencia no se quede sin contenido en esta fecha.

Magaly Medina no tiene motivos para celebrar Fiestas Patrias

La figura de ATV asevera que el único logro a resaltar es el esfuerzo que hacemos los peruanos todos los días para salir adelante.

“Hoy es 28 de julio, es cierto, estoy vestida de rojo, más no puedo hacer, tampoco me pidan que esté feliz por la situación del país, no puedo estarlo” , dijo en un inicio Magaly Medina.

“Yo creo que de verdad solo debemos celebrar que somos un pueblo pujante, un pueblo guerrero que siempre ha salido adelante, es de lo único que nos podemos felicitar un peruano a otro”, continuó.

No está contenta con el Gobierno actual

Por otro lado, Magaly Medina expresó su incomodidad y criticó a los peruanos por las autoridades que elegimos, y remarcó que ahora “estamos pagando las consecuencias” de nuestras decisiones.

"No nos podemos felicitar por los Gobiernos que elegimos", dijo Magaly Medina. Foto: captura de ATV, difusión