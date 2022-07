Magaly Medina: ¿quiénes son sus 2 exesposos y por qué terminaron sus matrimonios?

Magaly Medina se caracteriza por priorizar su trabajo como conductora y dejar sus relaciones amorosas lejos de las cámaras. Aunque se muestra más que enamorada de su actual esposo, Alfredo Zambrano, es sabido que no fue el primero que le robó el corazón a la polémica presentadora.

De hecho, antes de llegar al altar con el conocido notario, la ‘Urraca’ se casó, hasta en dos oportunidades. En la siguiente nota, te contamos más sobre los exmaridos de la figura de ATV y el motivo de su separación con cada uno de ellos.

Su matrimonio con Marco Mendoza

Magaly Medina conoció a Marco Mendoza a la edad de 19 años. Pese a que no duraron mucho tiempo como pareja, poco después de terminar, la famosa presentadora se enteró de que estaba esperando un bebé de quien fue su primer enamorado, por lo que retomó una tormentosa relación que culminó en divorcio.

Gianmarco Mendoza, el hijo de Magaly Medina. Foto: GLR

En conversación con Andrea Llosa, Medina indicó que su expareja tenía un horrible carácter y no la dejaba estudiar ni laborar. “No me permitía ni trabajar. Contra su voluntad postulé a la universidad de Huacho y estudié todo un año administración de empresas”, señaló.

Por otro lado, manifestó que fue ella quien le dio punto final al romance, pues no soportó las peleas diarias en casa. “Preparé cada paso de mi separación. Fui muy mala con él, no me convenció su llanto y lo dejé , como se deja un zapato viejo. Sí, (él me amaba) mucho”, añadió.

La comentada relación con César Lengua

Tras su primer divorcio, Magaly Medina comenzó una relación con César Lengua, uno de sus jefes de prensa y también su profesor. El amor entre ambos fue tan fuerte que contrajeron nupcias tiempo después y el periodista asumió el rol de padre para el hijo de la conductora.

“Yo me caso por segunda vez, a los 26 años, con César Lengua, quien fue mi profesor en (la universidad) Jaime Bausate y Meza y uno de mis jefes. Él asume el papel de padre frente a mi hijo y eso es algo que tengo que agradecer”, detalló en una entrevista en 2019.

A pesar de que Lengua fue parte importante de la vida de Medina, no todo fue color de rosas y, en una entrevista con Beto Ortiz, señaló que se divorció del comunicador porque era difícil para ella lidiar con la adicción de su entonces esposo.

“ He lidiado con el consumo de cocaína de mi exesposo. Fue una época horrible de mi vida, traté de salvar a una persona que considero muy inteligente. Es el padre de mi hijo, no su padre biológico, pero sí su padre”, explicó.