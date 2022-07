Milena Warthon quedó varada en la carretera central y no pudo llegar a su concierto en Huancayo

Milena Warthon, al igual que otras bandas que se disponían a ofrecer presentaciones en Huancayo por Fiestas Patrias, quedaron varadas en la Carretera Central debido al despiste de un camión de plátanos que provocó una gran congestión vehicular.

La artista y muchos turistas que viajaban para celebrar la Independencia del Perú se estancaron en dicha vía por más de 10 horas.

Milena Warthon cancela su show en Huancayo

Mediante un comunicado, Milena Warthon lamentó haberse visto obligada a cancelar a su concierto en la Feria de Yauris, Huancayo, por el imprevisto en la Carretera Central.

“Querida familia de Huancayo, con mucha tristeza les informo que me será imposible llegar para el evento del día de hoy”, indicó.

Asimismo, contó que estuvo varada en la Carretera Central por muchas horas, lo cual le impidió llegar a tiempo a su destino.

“ Estamos varados en la carretera hace más de 15 horas y no hay manera de avanzar , de verdad que estaba muy ilusionada con llegar a la Feria Yauris, sé que me están esperando y esto me apena mucho más”, dijo en sus redes sociales.

Milena Warthon programará nueva fecha para su concierto en Huancayo

Finalmente, la cantante aseguró que ya se encuentra coordinando con los organizadores del evento para programar un nueva fecha para su presentación.

“Les pido mil disculpas por esto que escapa de nuestras posibilidades (...) a penas tengamos la nueva fecha estaré comunicándolo”, explicó en su post de Instagram.