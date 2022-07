Ezio Oliva expone a usuaria que deseó la muerte de su hija en redes sociales

A través de redes sociales, Ezio Oliva envió una contundente respuesta a una usuaria que ofendió a su familia, específicamente a su hija de 5 años, pues le deseó la muerte mediante un comentario en su cuenta oficial de Instagram. Esta acción no fue del agrado del cantante, quien no dudó en salir a defender a sus ser querido.

PUEDES VER: Karen Schwarz y Ezio Oliva celebraron por todo lo alto el cumpleaños de su hija mayor

¿Qué dijo Ezio Oliva?

Todo comenzó luego de que el artista peruano publicara un video de él disfrutando sus vacaciones por Fiestas Patrias en compañía de su esposa e hijas. “Casi muero en el desierto”, sostuvo el esposo de Karen Schwarz; a su turno, la mujer le contestó: “muere con tu hija”.

De esta forma, mediante redes sociales, el intérprete de “Siempre has sido tú” decidió responder al mensaje negativo y exponer a la persona que le deseó el mal no solo a él, sino también a una de sus engreídas.

“Quiero que sepas que normalmente no respondo a agresiones en redes, pero en este caso no puedo dejar de decirte que deberías empezar a considerar que claramente tienes serios problemas emocionales si has deseado que una niña de 5 años se muera ”, expresó al inicio del texto.

Ezio Oliva indignado con presunta seguidora por ofender a su hija. Foto: Ezio Oliva/Instagram

Asimismo, aprovechó y le dejó una lección a dicha persona. “Te invito a que reflexiones, qué pensarías si alguien a quien no conoces y que nada le has hecho desea lo mismo para tus hijos”, agregó.

PUEDES VER: Karen Schwarz responde a usuario que la cuestionó por no casarse con Ezio Oliva por religioso

Karen Schwarz saca cara por su matrimonio con Ezio Oliva

Pese a que Karen Schwarz y Ezio Oliva han demostrado ser una pareja firme, la conductora sorprendió a todos al contar que, en el pasado, intentaron meterse en su relación. Sin embargo, afirma que ella siempre sabe cómo actuar frente a estas situaciones que pueden afectar a su familia.

“Siempre trato de ser una mujer muy feliz, pero cuando hay cosas que chocan mi corazón... sale la leona de Karen... No voy a poner nombres, pero en general y en mi vida 360... como mamá, mujer, profesional y esposa, sí soy una leona, porque me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio (Oliva) y evidentemente me voy a poner como leona si son descaradas. La vida me ha enseñado muchísimo, pero nadie nos puede faltar el respeto”, manifestó.