Melissa Paredes no puede volver a ver a su hija, pese a archivarse denuncia del ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes seguirá sin poder acercarse a su hija. Pese a haber anunciado días atrás que la denuncia por chantaje que interpuso en su contra su exesposo Rodrigo Cuba quedó archivada definitivamente, la modelo tendrá que seguir respetando la orden del Poder Judicial que le ha prohibido acercarse a menos de 100 metros a su menor hija.

¿Por qué Melissa no podrá volver a ver su hija?

En el programa D’ Mañana estuvo presente la abogada Mónica Salas, quien habló sobre la situación legal de Melissa Paredes luego de que esta anunciara que el Ministerio Público archivó la demanda por chantaje y querella por difamación que le entabló el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

La presentadora Karla Tarazona le consultó a la letrada si es que después de esta medida la actriz ya podría volver acercarse a su hija y obtener su tenencia.

“Falso, porque para que vuelva a tener la tenencia de mi hija debe tener una conducta diferente”, respondió Salas y aclaró que la demanda de Cuba no interfiere en la medida impuesta por el Poder Judicial: “Este proceso no tiene nada que ver. Ella en este momento está impedida de ver a su hija por una orden del juez y si no la obedece cae en el delito de Resistencia y desobediencia a la autoridad, la pueden llevar detenida inclusive ”, acotó.

26.7.2022 | Historia de Melissa Paredes sobre fallo de la Fiscalía. Foto: Instagram

A Melissa le tomaría mucho tiempo acercarse a su hija

Según la letrada, a Melissa Paredes le faltaría esperar mucho más tiempo para poder estar otra vez junto a su hija, ya que ella debe probar ante la Fiscalía que ha cambiado en su comportamiento para que las autoridades definan que tiene la capacidad de obtener la tenencia de su hija.

“Tiene que corregir su conducta”, precisó la abogada Salas. Asimismo, aclaró que su consejo también va para el futbolista Rodrigo Cuba.