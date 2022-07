Karla advierte a Leonard que viajará con sus hijos: “Si no entiende, lo haremos por la vía judicial”

Al parecer, Karla Tarazona y Leonard León todavía no han hecho las paces. La conductora de “D’ Mañana”, quien sorprendió al revelar cuál es su opinión sobre Pamela Franco y su relación con Christian Domínguez, aprovechó las cámaras de La República para dirigirse a su exesposo y advertirle que tiene hasta fin de año para cambiar de opinión con respecto a los permisos que debe conceder para que ella viaje con sus hijos al extranjero.

Karla Tarazona quiere viajar a Disney con sus hijos a fin de año

Cuando La República le consultó a Karla Tarazona y Rafael Fernández por sus planes para Fiestas Patrias, la pareja respondió que no iban a viajar porque no tenían mucho tiempo para disfrutar de un paseo. “Ahorita, por el tema del trabajo, complicado, porque fue bien corto, para después queremos juntarnos. Tú (Karla) tienes trabajo hasta mañana (hoy 28 de julio) en la tarde y era salir mañana en la tarde, y regresar el domingo, no valía la pena”, comentó el empresario.

Karla Tarazona y Rafael Fernández no tienen hijos en común. Foto: Karla Tarazona/Instagram

Inmediatamente, Karla respondió: “Entonces hemos juntado para diciembre, para hacer vacaciones más largas y ya fuera del país. Quiero ir a ver a las princesas (en Disney)”. Ante esto, el ‘Rey de los huevos’ señaló que es importante que todos los miembros de su familia puedan estar. “Ojalá, es un tiempo de ver si podemos ir todos completos, que eso es lo ideal”, dijo.

Karla optará por lo legal si es que Leonard no aprueba el viaje

Karla Tarazona no dejará que Leonard León le impida realizar su tan esperado paseo por Disney. Incluso, la presentadora reveló que continúa con los trámites legales para viajar sin tener que estar consultándole al cantante. “Todo son procesos que van avanzando, gracias a Dios, como siempre lo dije, todo tiene su momento. Si a las buenas no nos entiende (Leonard León), entonces lo haremos de forma judicial como se está haciendo”, afirmó.

Finalmente, la también locutora de radio mencionó que está segura de su victoria con respecto a esta batalla legal contra el artista: “Es cuestión de esperar el tiempo, considero que, como hasta el día de hoy, las cosas salgan a nuestro favor. Todo con el abogado y creo que así se va a llevar mejor las cosas”.